Amministrazione e Legambiente Cantello: fronte comune per stralciare il progetto del “peduncolo di Gaggiolo”

L’amministrazione comunale di Cantello e il circolo locale di Legambiente si sono espresse sul giornalino comunale affinché il progetto del “peduncolo” di Gaggiolo, la superstrada a quattro corsie che da via Peschiera porterebbe al confine con la Svizzera, venga straciato. Al centro della protesta, che si inserisce nel delicato iter di revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), ci sono i rischi per la pregiata agricoltura locale, soprattuto dell’asparago bianco, la vivibilità delle frazioni e una serie di incongruenze tecniche che renderebbero l’opera, secondo i critici, un “imbuto” d’asfalto tra l’Italia e la Svizzera.

Le «conseguenze catastrofiche» per l’asparago

Le critiche mosse dal Comune non lasciano spazio a interpretazioni. L’idea di un’infrastruttura di tipo autostradale, con due corsie per senso di marcia, viene bocciata su tutta la linea. Oltre al consumo di suolo definitivo, preoccupa la gestione stessa dei cantieri: lo stoccaggio delle terre di scavo necessario per le gallerie artificiali finirebbe per soffocare i campi dove nasce l’asparago di Cantello, eccellenza Gastronomica e pilastro dell’economia rurale. «Un’infrastruttura di questo tipo – spiega il sindaco Gunnar Vincenzi – presenterebbe conseguenze catastrofiche: rovinerebbe per sempre vaste aree agricole e avrebbe un impatto notevole sulla qualità della vita dei residenti di Gaggiolo, che vedrebbero il centro abitato tagliato in due dal raccordo». Un timore condiviso anche dagli ambientalisti, che sottolineano come l’opera andrebbe a cancellare persino un’area umida in fase di creazione grazie ai fondi europei Interreg.

Il paradosso del traffico e il “tappo” svizzero

Non è solo una questione di paesaggio, ma di logica viabilistica internazionale. Secondo il sindaco cantellese, la sovrapposizione del nuovo tracciato all’attuale provinciale 3 aumenterebbe la viabilità e creerebbe un controsenso tecnico al confine. «Abbiamo fatto rilevare la discontinuità che il percorso avrebbe rispetto alla parte svizzera – spiegano dal Comune – considerando che si avrebbe un raccordo che arriva in doppia corsia sul valico e poi dovrebbe continuare in corsia unica». Il rischio concreto è che molti automobilisti, per evitare il raccordo o eventuali pedaggi, finiscano per riversarsi nelle strade interne del paese, peggiorando la qualità dell’aria e della vita dei residenti.

L’iter burocratico: la palla passa alla Provincia

La partita si gioca ora su un terreno prettamente tecnico e amministrativo. Il Consiglio Provinciale adotterà la proposta di revisione del PTCP, lo strumento urbanistico che definisce le grandi strategie di sviluppo del territorio varesino. Questo passaggio darà il via alla fase delle osservazioni: un periodo di 60 giorni in cui Comuni, associazioni e cittadini possono presentare rilievi formali per chiedere modifiche al piano. Una volta raccolte tutte le osservazioni, gli uffici tecnici della Provincia dovranno valutarle una per una, decidendo se accoglierle o respingerle. Solo dopo questo scrutinio il Piano tornerà in Consiglio Provinciale per l’approvazione definitiva. Per Cantello, questo è il momento della verità: l’obiettivo è convincere Villa Recalcati e, di riflesso, la Regione, che il “lotto ultimo” della Pedemontana non ha più ragion d’essere.

La richiesta: stralcio o declassamento

La posizione che il comune di Cantello porterà all’attenzione della Provincia è chiara: fare fronte comune con Regione Lombardia per cancellare l’opera dalle previsioni. Se proprio non fosse possibile lo stralcio totale, l’unica via d’uscita accettabile per territorio e ambientalisti è il declassamento del progetto. «Chiediamo che tale impattante infrastruttura sia stralciata – concludono gli amministratori – o che venga sostituita con una riqualificazione della strada provinciale 3 che sale dalla Folla di Malnate». Una soluzione, questa, che Legambiente definisce «decisamente più compatibile con la fragilità e il valore del nostro territorio», evitando di compromettere per sempre il futuro dell’area della Valsorda e delle sue tradizioni agricole.