Ancora fuoco nel bosco di Crenna. “Alberi danneggiati dalle fiamme”

Ancora un incendio nel bosco di Crenna, zona collinare di Gallarate, già colpita dalle fiamme una decina di giorni fa, nel giorno del grande vento.

Il primo allarme a metà di pomeriggio del Lunedì dell’Angelo. «Io e una coppia di altri signori abbiamo trovato un’area in fiamme, un fronte di circa quattro metri di fiamme» racconta Rosa Zanardi, crennese, frequentatrice e amante del bosco. «Siamo nella zona della pozza dei rospi».

I cittadini crennesi nel bosco si sono attivati contattando i vigili del fuoco, che però in quel momento erano impegnati in particolare nel vasto incendio di Laveno Mombello, partito sabato.

Solo più tardi è riuscito a intervenire l’Anti Incendio Boschivo del Parco del Ticino, che ha spento del tutto le fiamme.

«Da settimana scorsa abbiamo definito un perimetro con un’area interessata di 47 ettari, intervenendo qua e là dove ricomparivano le”fumarole”» dice Alessandro Todaro, responsabile dei volontari Aib-Protezione Civile del Parco. La persistenza di piccoli focolai è favorita dal tempo caldo e secco, oltre che dal vento. I volontari hanno svolto un lungo lavoro di monitoraggio delle aree interessate da incendi che potevano riprendere vigore.

L’incendio di dieci giorni fa, in una prima fase, aveva distrutto quindici ettari di sottobosco, pur senza intaccare le piante. Zanardi segnala invece che in questa nuova “ripresa” la parte bassa di alcuni alberi è stata intaccata.

Nella zona di Gallarate c’è una certa attenzione al tema dei boschi, vista la forte pressione antropica che ha man mano eroso le aree verdi.

Tra le ultime iniziative anche una petizione al Parco per denunciare i tagli boschivi dentro nel bosco tra Crenna, Moriggia, Arsago, proprio quella segnata oggi dall’incendio. Il Parco del Ticino aveva risposto sottolineando che i tagli risultavano autorizzati e secondo le regole (vengono fatti da privati proprietari dei terreni e anche da Rfi-Fs nelle fasce di rispetto della ferrovia). Da questo punto di vista anche l’ultimo incendio va a incidere su un’area «che è sotto le rotte di Malpensadalla costruzione del nuovo palazzetto dello sport a Moriggia e dalla nuova ferrovia per Malpensa».