Ancora un Consiglio comunale fiume a Saronno: approvato il bilancio consuntivo da 100 milioni di euro

Oltre cinque ore di discussione, moltissimi temi toccati e la mozione della minoranza di centro destra sul rilancio del commercio cittadino slittata alla prossima seduta. E’ stato un altro consiglio comunale fiume quello che è andato in scena ieri sera a Saronno, con la seduta iniziata alle 20 e conclusa quando era già passata la una di notte.

All’ordine del giorno tutti temi legati al bilancio: l’approvazione del bilancio consuntivo e tre variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, due con ratifica di provvedimenti adottati in via d’urgenza dalla Giunta e una di competenza del Consiglio comunale.

Il Consiglio ha preso il via con la relazione dell’assessore al Bilancio Mattia Cattaneo ha presentato il consuntivo del 2025, illustrando i dati finanziari più significativi per il Comune di Saronno.

Entrate e uscite: i numeri del bilancio

Il bilancio consuntivo del 2025 mostra un totale di circa 100 milioni di euro di entrate, distribuiti su diverse voci. Le entrate correnti, che costituiscono la principale fonte di finanziamento per il Comune, ammontano a 25 milioni di euro, seguite dai 6,2 milioni di euro di trasferimenti correnti. Le entrate extra tributarie si aggirano sui 12,7 milioni di euro, mentre quelle in conto capitale ammontano a 18 milioni di euro. Altri capitoli significativi includono 7 milioni di euro da riduzione di attività finanziarie e 7,25 milioni di euro da accensione di prestiti.

Sul fronte delle spese, le uscite totali si concentrano principalmente in due aree: spese correnti per un valore di 46 milioni di euro e spese in conto capitale per circa 37 milioni di euro. Tra le voci più rilevanti per l’amministrazione, spiccano i 43 milioni di euro per i servizi istituzionali e di gestione, seguiti dai 12 milioni di euro per i diritti sociali e politiche sociali, e dai 9 milioni di euro destinati a istruzione e diritto allo studio.

Il risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione per il 2025 si attesta su un saldo complessivo di 21,64 milioni di euro. Questo importo si suddivide in 11,4 milioni di euro accantonati per il fondo crediti di dubbia esigibilità, 6,3 milioni di euro vincolati, e 2,3 milioni di euro destinati agli investimenti. Il avanzo libero è pari a 1,6 milioni di euro.

In un’analisi più aziendalistica, il bilancio evidenzia una gestione positiva con ricavi per 5,8 milioni di euro. I costi ammontano invece a 4,3 milioni di euro, portando a un utile di esercizio di circa 2,8 milioni di euro. La gestione finanziaria ha visto proventi e oneri finanziari per un totale di 842.600 euro, mentre il risultato prima delle imposte è stato di circa 4 milioni di euro, con un utile finale di 3,7 milioni di euro.

“Un anno complicato” diviso in tre fasi

L’assessore ha poi sottolineato che il 2025 è stato un anno particolarmente complesso per Saronno, con la gestione amministrativa divisa tra tre fasi: i primi due mesi con la precedente amministrazione del sindaco Airoldi, un periodo di gestione del Commissario prefettizio da fine febbraio a fine giugno, e la seconda metà dell’anno sotto la guida della sindaca Ilaria Pagani. «Nonostante i cambiamenti e le difficoltà – ha concluso Cattaneo – l’amministrazione ha continuato a lavorare per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche per l’impegno degli uffici comunali a cui un ringraziamento per l’impegno profuso».