Angera nel segno del volo inclusivo con la prima uscita della mongolfiera di Confcommercio

Adele Gesso salirà nel cielo di Angera a bordo di un pallone bianco, essenziale ed elegante, che porta sulla livrea il logo di Confcommercio e un messaggio che va oltre la rappresentanza istituzionale. La pilota, prima donna al mondo con disabilità a ottenere il brevetto per guidare una mongolfiera, sarà la protagonista del debutto ufficiale di questo nuovo simbolo di inclusione durante la manifestazione Angela Città della Mongolfiera in programma dal 1 al 3 maggio.

L’iniziativa nasce da un progetto della territoriale di Mondovì, battezzato Adele vola, creato in occasione degli ottant’anni della Confederazione per trasformare una sfida personale in un valore collettivo. Ad Angera il debutto si carica di un significato pratico: sarà presente un mezzo appositamente attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, con l’obiettivo di rendere l’esperienza del volo accessibile a chiunque. La scelta della provincia di Varese non è casuale, poiché il territorio vanta una tradizione aeronautica secolare, dalle storiche intuizioni della Caproni fino alle realtà industriali moderne come Leonardo e Secondo Mona.

Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio nazionale, sottolinea il valore del legame con le realtà locali: «Confcommercio nazionale è onorata di accompagnare e sostenere iniziative come questa che nascono dal territorio e dalle nostre Confederazioni locali, come quella di Varese e di Mondovì, realtà vive e radicate, capaci di interpretare i valori più autentici della comunità. Il volo di Adele è un esempio eccezionale che ci ricorda che, quando la comunità sostiene le persone, i talenti emergono, le opportunità crescono e il futuro diventa davvero possibile per tutti».

Il presidente varesino dell’associazione di categoria, Rudy Collini, rimarca come in questa terra «conosciuta come la provincia con le ali, questo progetto assuma un significato ancora più profondo. Il volo diventa metafora concreta di inclusione, della capacità di superare ogni limite e di costruire opportunità per tutti». Sulla stessa linea Mattia Germone, presidente di Confcommercio Mondovì, che si dice sicuro che questa prova sia «ben augurale per il progetto che mettiamo a disposizione di tutta Italia», ringraziando la realtà di Varese per aver compreso immediatamente la potenzialità del messaggio.

La tre giorni sul lungolago prevede un programma denso che alterna momenti di spettacolo a finalità benefiche. Uno dei passaggi più attesi è il Nightglow, ovvero lo spettacolo delle mongolfiere illuminate a ritmo di musica. Il pubblico potrà partecipare alle ascensioni, previa prenotazione per le diverse fasce orarie, mentre a terra saranno presenti stand di artigianato e street food. La partecipazione di Adele Gesso e del suo istruttore John Aimo porta con sé una testimonianza diretta: «Siamo davvero felici di partecipare all’evento di Angera che dà spazio all’inclusività e dove tutti possono essere protagonisti dei cieli. La mongolfiera rappresenta un’esperienza davvero unica che, galleggiando nel vento, azzera ostacoli e barriere».

Anche Pier Luigi Parnisari, presidente di Idrovolo, evidenzia il legame tra le due città: «Mondovì e Angera, già legate da un fil rouge di passione e collaborazione, con la presenza qualificante di Adele, condividono ancora maggiormente lo spirito e l’essenza del nostro raduno». L’evento mantiene una vocazione solidale: il ricavato delle attività sosterrà la Fondazione Renato Piatti, il Corpo Volontari Ambulanze Angera e l’associazione Mimosa di Borgomanero.