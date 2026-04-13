Angera, quattro famiglie ricevono computer grazie a Digital Sherpa

Quattro famiglie hanno ricevuto un computer domenica ad Angera, durante il Lions Day e la manifestazione “Innamorati di Angera“. I dispositivi sono stati consegnati nell’ambito del progetto Digital Sherpa, che recupera materiale informatico dismesso dalle aziende e lo rigenera per metterlo a disposizione di chi ne ha bisogno.

L’iniziativa è nata da un incontro diretto tra la sindaca Marcella Androni e Massimiliano De Cinque, che coordina Digital Sherpa. Androni ha chiesto informazioni sul progetto e al termine della conversazione ha offerto la possibilità di donare a sua volta materiale informatico dismesso dal Comune.

I computer consegnati domenica erano già pronti all’uso, con software ludico-didattici selezionati dai collaboratori del progetto. L’obiettivo dichiarato è fornire alle famiglie non un dispositivo generico, ma uno strumento configurato per l’apprendimento e la curiosità, soprattutto per i più giovani. All’evento hanno partecipato anche persone provenienti dai comuni limitrofi. La Protezione Civile di Angera ha curato il supporto logistico della giornata.

Digital Sherpa lavora su dispositivi che le aziende considerano obsoleti ma che, dopo un intervento di rigenerazione, possono ancora rispondere ai bisogni di base: connessione, studio, accesso a servizi digitali. Il progetto punta a ridurre il divario digitale offrendo alternative concrete a chi non può permettersi dispositivi nuovi.