Anita Camarella e Davide Facchini tornano a Materia con l’album registrato a Nashville

Dopo il successo della serata dedicata allo swing, il duo venerdì sera torna a Castronno per un presentare “Silence Diggers”: 10 brani originali ispirati alle sonorità dell’Irlanda e degli Stati Uniti, dove il disco è stato registrato

La loro musica viaggia oltre lo spazio e il tempo per pescare a piene mani nelle radici folk e nei suoni d’oltre oceano. Dopo il successo registrato a gennaio con lo swing della Famiglia Canterina, Anita Camarella e Davide Facchini tornano a Materia per presentare Silence Diggers, il loro ultimo album registrato nel leggendario Cinderella Sound Studio di Nashville.

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L’appuntamento è fissato per questo venerdì, 10 aprile, alle 21 presso Materia, lo spazio-libero di VareseNews in via Confalonieri 5 a Castronno, che ogni settimana trasforma la propria sede in un palco aperto alla divulgazione e alla scoperta degli artisti del territorio.

Silence Diggers è un lavoro curato nei minimi dettagli, composto da dieci brani originali. La serata permetterà di ascoltare i brani dell’album e approfondire un percorso musicale che lega la tradizione irlandese con quella americana, attraverso arrangiamenti eleganti e appassionati.

«Dieci canzoni che abbiamo scritto e arrangiato con passione e che prendono vita anche grazie a due amici e musicisti straordinari che, insieme a noi, hanno dato voce a ogni nota con il suono unico della viola a cinque corde di Stephan Dudash e il basso di Bill Ferri» spiega il duo.

L’incontro con Camarella e Facchini segue il buon riscontro ottenuto dal discoforum di venerdì 3, consolidando l’abitudine dell’ascolto condiviso nello spazio di via Confalonieri.

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