Anni Verdi di Casciago rinnova il direttivo: Falchi e Crosta confermate alla guida

Continuità, ma con l’innesto di nuove energie radicate sul territorio. L’associazione Anni Verdi APS di Casciago ha definito l’assetto che guiderà il sodalizio per il triennio 2026/2029. Dopo le elezioni dello scorso 13 aprile, l’assemblea degli eletti si è riunitail 23 aprile, per l’assegnazione delle cariche sociali.

Alla presidenza è stata riconfermata Marialaura Falchi, affiancata nuovamente da Margherita Crosta nel ruolo di segretaria e tesoriera. La novità principale nel vertice riguarda la vicepresidenza, affidata a Piero Cattaneo, nuovo socio eletto all’interno del direttivo.

Un team tutto casciaghese

Il nuovo Consiglio Direttivo mantiene la struttura del mandato precedente, ma si amplia con l’ingresso di nuovi membri, tutti residenti a Casciago. L’obiettivo dichiarato è quello di consolidare i rapporti di vicinato e incrementare le iniziative locali attraverso nuove idee. Oltre ai vertici, la squadra è composta dai soci: Rosalba Balzarini, Rosita Bianchi, Marilena Ciotti, Isa Macchi. Sono state inoltre nominate come riserve Margherita Capra, Teresa Savarese e Claudia Rovetti.

Dalla crisi post-Covid al rilancio

Nata nel 2008 per valorizzare le potenzialità dei “non più giovani”, l’associazione ha attraversato un periodo critico durante l’emergenza pandemica, rischiando lo stallo. Nel 2023, il gruppo storico dei fondatori ha passato il testimone a una nuova direzione.

Il triennio appena concluso è stato descritto dai responsabili come una sfida per ricostruire la fiducia degli iscritti e trovare spazi di aggregazione adeguati. Uno sforzo ripagato da un numero crescente di adesioni e dall’entusiasmo dei soci, fattori che hanno spinto il consiglio a proseguire l’attività.

Sinergia con il territorio

Fondamentale per la ripartenza è stato il supporto dell’amministrazione comunale, che ha garantito l’uso degli spazi per le attività associative. Nel ringraziare le autorità e i soci per la fiducia, il direttivo ha richiamato il motto di ANCeSCAO (l’organismo nazionale a cui Anni Verdi aderisce): “Aiutateci ad aiutarvi”.

“Tanto è stato fatto e tanto si dovrà fare, ma questo non ci spaventa”, commentano dall’associazione, guardando ai prossimi tre anni con l’obiettivo di “spronare” i cittadini a una partecipazione sempre più attiva alla vita sociale del paese.