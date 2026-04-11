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ANPI inaugura la sede ad Azzate: serata tra memoria, libri e valori della Resistenza

Mercoledì 15 aprile al Circolo Acli l’apertura ufficiale della sede cittadina: presenti le autorità locali e lo storico Anselmo Palini, che presenterà due volumi dedicati a figure simbolo della Resistenza e della rinascita democratica italiana

Generico 06 Apr 2026

ANPI Azzate inaugurerà la propria sede, il giorno 15 Aprile 2026, alle ore 20:30 all’interno del Circolo Acli di Via Vittorio Veneto, 4 .

«È un momento felice, un punto che vedrà la partecipazione di autorità locali e di tutti quanti vorranno ricordare la Resistenza e le radici della Costituzione – spiega Vittore Brunazzo, segretario dell’Anpi di Azzate–  Anselmo Palini presenterà due suoi libri, “Carlo Bianchi – Per un domani non solo di pane, ma di giustizia e di libertà” e “Teresio Olivelli – Ribelle per amore”: due persone che nella loro vita sono state guidate dalla fede.
Olivelli era un alpino e ha fatto la campagna di Russia, dove ha capito l’assurdità della guerra ed ha preso la decisione poi di attivarsi nella Resistenza. Un incontro che la dice lunga sulla diversità composita di spinte ed ideali che dettero vita alla rinascita civile e democratica dell’Italia. Un momento significativo per la comunità, un’occasione per ritrovarsi, ascoltare, riflettere e rafforzare il legame tra associazioni e territorio».

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Pubblicato il 11 Aprile 2026
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