ANPI inaugura la sede ad Azzate: serata tra memoria, libri e valori della Resistenza
Mercoledì 15 aprile al Circolo Acli l’apertura ufficiale della sede cittadina: presenti le autorità locali e lo storico Anselmo Palini, che presenterà due volumi dedicati a figure simbolo della Resistenza e della rinascita democratica italiana
ANPI Azzate inaugurerà la propria sede, il giorno 15 Aprile 2026, alle ore 20:30 all’interno del Circolo Acli di Via Vittorio Veneto, 4 .
«È un momento felice, un punto che vedrà la partecipazione di autorità locali e di tutti quanti vorranno ricordare la Resistenza e le radici della Costituzione – spiega Vittore Brunazzo, segretario dell’Anpi di Azzate– Anselmo Palini presenterà due suoi libri, “Carlo Bianchi – Per un domani non solo di pane, ma di giustizia e di libertà” e “Teresio Olivelli – Ribelle per amore”: due persone che nella loro vita sono state guidate dalla fede.
Olivelli era un alpino e ha fatto la campagna di Russia, dove ha capito l’assurdità della guerra ed ha preso la decisione poi di attivarsi nella Resistenza. Un incontro che la dice lunga sulla diversità composita di spinte ed ideali che dettero vita alla rinascita civile e democratica dell’Italia. Un momento significativo per la comunità, un’occasione per ritrovarsi, ascoltare, riflettere e rafforzare il legame tra associazioni e territorio».
L’ingresso è libero
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.