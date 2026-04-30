Rimpasto di Giunta a Busto Arsizio: Claudia Cozzi assessore alla Sicurezza e Polizia Locale

Nuovo rimpasto di giunta a Busto Arsizio. Il sindaco Emanuele Antonelli ha ufficializzato oggi il decreto che ridisegna la squadra di governo cittadino, portando a compimento un’operazione politica che vede l’ingresso di Claudia Cozzi (Fratelli d’Italia) come nuovo assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale. Un movimento che risponde alle richieste del partito di Giorgia Meloni, che da tempo rivendicava un secondo posto nell’esecutivo, e che porta all’uscita di scena dell’assessore leghista Alessandro Albani.

Le novità nella squadra di Antonelli

L’ingresso di Claudia Cozzi rappresenta il cambiamento più significativo. La nuova delegata alla Sicurezza e alla Polizia locale eredita una delega che fino a oggi era nelle mani di Matteo Sabba. Quest’ultimo, tuttavia, non lascia la giunta ma si sposta allo Sviluppo Economico, mantenendo le deleghe a commercio, industria, artigianato e trasporto pubblico locale.

Con la promozione di Cozzi in giunta, si libera un posto tra i banchi della maggioranza in Consiglio comunale: a subentrare nel gruppo di Fratelli d’Italia sarà Claudio Volpe. Il rimpasto vede anche la delega al Bilancio, precedentemente gestita dall’assessore uscente Alessandro Albani, tornare direttamente nelle mani del sindaco Antonelli.

Il sindaco assume il Bilancio

Il primo cittadino ha deciso di trattenere a sé alcune delle partite più delicate per il futuro della città. Oltre alle finanze e ai tributi, rimangono di competenza del sindaco le opere pubbliche, la viabilità, il verde, l’ambiente, l’innovazione tecnologica e la partita legata al nuovo ospedale. «Ringrazio l’assessore uscente – il commento di Emanuele Antonelli, sindaco di Busto Arsizio – e porgo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo assessore che saprà certamente dare un nuovo impulso all’attività politico amministrativa».

I nomi e le deleghe confermate

Nonostante il cambio di assetto, i pilastri della giunta rimangono confermati. Luca Folegani mantiene il ruolo di vicesindaco con deleghe a Urbanistica e Sport, mentre Mario Cislaghi prosegue il lavoro ai Servizi demografici e al Personale. Chiara Colombo resta alla guida delle Politiche educative e dei giovani, Manuela Maffioli alla Cultura e grandi eventi, e Maria Paola Reguzzoni all’Inclusione sociale e salute.

Tutti gli assessori mantengono, come da prassi, le deleghe tecniche per la celebrazione dei matrimoni e per i Trattamenti Sanitari Obbligatori (T.S.O.), garantendo la continuità dei servizi istituzionali dell’ente.

Gli equilibri politici

Il passaggio di consegne segna un rafforzamento di Fratelli d’Italia all’interno della coalizione di centrodestra che sostiene Antonelli. Il passaggio della delega al Bilancio nelle mani del sindaco e la ridefinizione dei compiti di Matteo Sabba chiudono una fase di trattative interne che puntava a dare maggiore rappresentanza al primo partito della coalizione, cercando al contempo di mantenere stabilità nell’azione amministrativa verso la fine del mandato.