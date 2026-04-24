Antonio Massafra confermato alla guida della UIL Varese: “Al centro la dignità del lavoro”

La UIL di Varese sceglie la strada della continuità, ma con uno sguardo rivolto alle sfide della modernità. L’Assemblea Precongressuale territoriale si è conclusa con la rielezione per acclamazione di Antonio Massafra nel ruolo di coordinatore. Un voto che giunge al termine di un periodo di forte espansione per l’organizzazione sindacale, che ha registrato una crescita di oltre 4.000 iscritti in provincia, confermando il proprio radicamento tra i lavoratori e i pensionati varesini.

Il sindacato delle persone

Nella sua relazione programmatica, Massafra ha voluto ribadire l’identità della UIL come «Sindacato delle persone», ponendo l’accento sulla necessità di tutelare non solo chi ha un impiego stabile, ma anche le fasce più fragili della società, dai giovani precari agli anziani. «Siamo convinti che sia l’uomo a nobilitare il lavoro e non il contrario – ha dichiarato Antonio Massafra, coordinatore UIL Varese –. In un momento di grandi trasformazioni, dall’intelligenza artificiale alle crisi geopolitiche, il nostro compito è governare il cambiamento affinché non si traduca in nuova disoccupazione o povertà».

Sicurezza e innovazione tra le priorità

Il nuovo mandato si apre con obiettivi chiari e urgenti. In cima all’agenda resta la sicurezza, con il consolidamento della campagna nazionale «Zero Morti sul Lavoro» attraverso progetti formativi nelle scuole del territorio. Sul fronte economico, il sindacato punta alla lotta contro il lavoro povero e alla riduzione del carico fiscale per i redditi fissi. Grande attenzione sarà rivolta anche all’innovazione tecnologica: la UIL Varese intende infatti portare ai tavoli negoziali la «contrattazione dell’algoritmo», affinché l’introduzione dell’intelligenza artificiale possa tradursi in benefici per i lavoratori, come la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.

Un volto nuovo per le categorie

L’assemblea è stata anche l’occasione per sottolineare il percorso di rinnovamento interno che sta portando più donne ai vertici delle categorie. Massafra ha citato le recenti elezioni di Aida Stefania Mantellini alla guida della UILTEC e di Cinzia Rimoldi per la UILTUCS, definendole segno di un sindacato moderno e inclusivo. «Il cambiamento corre veloce – ha concluso il coordinatore – e la UIL di Varese è pronta a rispondere con altrettanta rapidità e competenza per dare risposte concrete a chi ripone in noi la propria fiducia».

Monitoraggio del welfare locale

Oltre alle fabbriche e agli uffici, l’azione del sindacato si sposterà con forza sul monitoraggio del welfare territoriale. L’organizzazione intende vigilare attivamente sui bilanci comunali e sulla gestione della sanità locale, con l’obiettivo di intervenire criticamente sull’abbattimento delle liste d’attesa e sulla tutela delle fasce più fragili della popolazione, garantendo che i servizi essenziali restino accessibili a tutti i cittadini della provincia.