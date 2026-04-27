Aperto il bando per le borse di studio della Fondazione Bracco per i giovani di sei comuni lombardi
Nuova edizione del bando promosso da Fondazione Bracco insieme alle amministrazioni comunali per sostenere studenti universitari meritevoli con contributi economici fino a 4mila euro
Torna il bando per le borse di studio della Fondazione Bracco, un’iniziativa che coinvolge sei comuni lombardi e che punta a sostenere il percorso universitario degli studenti meritevoli. La nuova edizione è rivolta ai giovani residenti a Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Limbiate e Solaro.
Il concorso, promosso da Fondazione Bracco in collaborazione con Bracco Imaging Spa e con le amministrazioni comunali coinvolte, mette a disposizione complessivamente 11 borse di studio.
Nel dettaglio, sono previste:
6 borse di studio da 3mila euro ciascuna riservate agli studenti del primo triennio universitario, sia per discipline umanistiche sia scientifiche
1 borsa di studio da 3mila euro dedicata agli studenti del primo triennio, istituita in memoria di Emilio Giudici, sindaco di Ceriano Laghetto dal 1980 al 1990
4 borse di studio da 4mila euro ciascuna destinate agli studenti del secondo biennio
L’iniziativa si inserisce nel progetto “Diventerò” di Fondazione Bracco, che da anni accompagna studenti e studentesse nel loro percorso formativo, valorizzando il merito e promuovendo il legame tra territorio, formazione e mondo del lavoro.
Il bando nasce con l’obiettivo di sostenere concretamente i giovani talenti e favorire l’accesso agli studi universitari, premiando impegno e risultati accademici.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 15 ottobre 2026 attraverso la piattaforma online (qui il link al modulo di iscrizione). Tra i requisiti richiesti figurano la residenza in uno dei comuni coinvolti, l’iscrizione a un corso di laurea e un valore Isee entro i limiti previsti dal bando.
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