Apprendistato potenziale inespresso: a Varese solo il 2,7% degli ingressi al lavoro

Si è svolto al Centro Congressi Ville Ponti il workshop conclusivo del progetto Tutor Sapiens, promosso da Camera di Commercio di Varese e Provincia di Varese, con l’obiettivo di rafforzare e diffondere l’apprendistato di terzo livello sul territorio.

L’iniziativa ha rappresentato non solo un momento di restituzione dei risultati, ma anche il lancio di strumenti concreti destinati a lasciare un’eredità duratura al sistema economico locale. Al centro del progetto, infatti, c’è la volontà di facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso una formula contrattuale ancora poco utilizzata ma ricca di potenzialità: l’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Un contratto vantaggioso, ma ancora poco diffuso

I dati presentati durante il convegno, elaborati dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro provinciale su fonte Sistal 2.0, mostrano con chiarezza il paradosso: nel 2025 gli avviamenti in apprendistato in provincia di Varese hanno rappresentato appena il 2,7% del totale.

Eppure si tratta di uno strumento che consente alle aziende di assumere studenti impegnati in percorsi ITS Academy o universitari, beneficiando di agevolazioni contributive e normative. Non sorprende quindi che il 98% dei contratti riguardi giovani tra i 15 e i 29 anni.

Dal punto di vista settoriale, è il comparto manifatturiero a guidare l’utilizzo dell’apprendistato, seguito da ristorazione, commercio, servizi di informazione e comunicazione e studi professionali.

Il ruolo chiave del tutor aziendale

Elemento centrale del progetto Tutor Sapiens è stato il rafforzamento della figura del tutor aziendale, considerato il ponte tra formazione e lavoro. È il tutor, infatti, a trasmettere competenze e cultura organizzativa alle nuove generazioni, garantendo un passaggio di conoscenze efficace all’interno delle imprese.

Il percorso ha coinvolto attivamente aziende, fondazioni ITS, associazioni di categoria e consulenti del lavoro, creando una rete territoriale più coesa e consapevole delle opportunità offerte da questo contratto.

Dall’intelligenza artificiale al toolkit operativo

Tra le novità più significative emerse dal progetto spicca BotSapiens, un agente di intelligenza artificiale progettato per semplificare la burocrazia. Il sistema è in grado di fornire risposte immediate su normativa, convenzioni e gestione dei progetti formativi, riducendo tempi e complessità per imprese e operatori.

Accanto alla componente digitale, è stato presentato anche un toolkit fisico, “Carte in Azione”, pensato per supportare i tutor nelle fasi di inserimento dei giovani in azienda. Attraverso strumenti pratici e driver motivazionali, il kit aiuta a gestire in modo strutturato l’onboarding e a valorizzare fin da subito le competenze dei nuovi assunti.

Una leva strategica per il territorio

L’apprendistato di terzo livello, disciplinato dall’articolo 45 del decreto legislativo 81/2015, si configura come un vero contratto a tempo indeterminato che unisce formazione e occupazione. Nonostante i vantaggi competitivi per imprese e giovani, la sua diffusione resta limitata.

Proprio per questo, il progetto Tutor Sapiens punta a rilanciarne l’utilizzo, offrendo strumenti operativi e conoscenze condivise per superare le barriere ancora presenti.

Il workshop finale ha visto i partecipanti sperimentare direttamente le soluzioni sviluppate, in un momento di confronto che guarda al futuro del lavoro locale: un sistema più integrato, capace di trattenere talenti e accompagnarli in percorsi professionali qualificati.

Una sfida che passa dalla collaborazione tra istituzioni, imprese e mondo della formazione, con l’obiettivo di trasformare l’apprendistato in una leva concreta di sviluppo per tutto il territorio varesino.