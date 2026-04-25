Appuntamenti decisivi per Varesina e Castellanzese contro Breno e Milan Futuro

Domenica 26 aprile alle 15, Varesina e Castellanzese scenderanno in campo per disputare la trentatreesima e penultima giornata del Girone B di Serie D. Le Fenici sono attese dalla sfida cruciale contro il Breno per assicurarsi il playout in casa. I neroverdi ospitano il Milan Futuro per provare ad uscire dalla zona retrocessione.

VARESINA – BRENO

La Varesina, dopo il pesantissimo successo di Solbiate Arno contro il Milan Futuro, è ora chiamata a dare continuità in questo rush finale per provare a chiudere il campionato in una posizione favorevole in chiave playout, che consenta di affrontare gli spareggi salvezza in casa e con due risultati su tre a disposizione. Per arrivare al quintultimo posto, la squadra di mister Spilli dovrà vincere la concorrenza di Breno e Pavia, appaiate a quota 34 punti, proprio come i rossoblù. Nella gara dell’Elmec Solar Stadium sarà proprio il Breno di mister Davide Bersi l’avversario, per una sfida dal peso specifico molto elevato. La squadra rossoblù dovrà cercare di ritrovare il successo interno, che manca dal 1 febbraio, giorno del 4-1 al Villa Valle. La formazione della Val Camonica ha raccolto 8 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte. I granata hanno il dodicesimo attacco del campionato, con 35 gol realizzati, uno in più della Varesina ferma a 34. Il miglior realizzatore dei bresciani è Marco Castelli con 9 reti, stesso bottino di Dennis Costantino. Il vice è il difensore centrale Cristiano Bigolin con 6 reti. A livello difensivo, la squadra ospite ha concesso 48 gol, terza peggior difesa del girone, davanti a Nuova Sondrio (58) e Vogherese (64). I precedenti sono cinque, con bilancio a favore del Breno che ha vinto in due circostanze, mentre la Varesina conta un solo successo, inoltre si sono verifcati due pareggi. La gara di andata se l’è aggiudicata la compagine bresciana con un netto 2-0.

CASTELLANZESE – MILAN FUTURO

Dopo il pareggio 2-2 contro il Chievo Verona, la Castellanzese affronta un’altra squadra di vertice come il Milan Futuro. Al “Provasi”, la squadra di mister Ivan Delprato dovrà cercare in tutti i modi di ottenere tre punti decisivi per la salvezza diretta, provando ad aumentare il vantaggio su almeno una tra Pavia, Breno e Varesina (ora a -6) fino a otto punti, e allo stesso tempo superare Real Calepina e Caldiero Terme (entrambe a +2) per uscire dalla zona spareggi. I giovani rossoneri, dopo la sconfitta del “Chinetti” contro la Varesina, hanno rimesso a rischio la partecipazione ai playoff, con il Brusaporto ora a sole due lunghezze dal quinto posto. La squadra di mister Massimo Oddo ha 50 punti, frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte. I 49 gol segnati sono solo tre in meno della capolista Folgore Caratese e distribuiti tra 19 marcatori diversi. Il miglior realizzatore è Chaka Traorè con 8 reti, sette in meno di Mario Chessa, vice capocannoniere del girone con 17 gol. A livello difensivo, Milan Futuro e Castellanzese hanno subito 35 gol, risultando la settima miglior difesa, al pari del Brusaporto. Tra le due squadre c’è un solo precedente: la gara di andata, quando a Solbiate Arno il Milan Futuro si impose per 3-1.

33ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Brusaporto – Caratese, CASTELLANZESE – MILAN FUTURO, Leon – Chievo, Sondrio – Real Calepina, Pavia – Virtus CBG, Scanzorosciate – Casatese, VARESINA – BRENO, Villa Valle – Oltrepò, Vogherese – Caldiero.

CLASSIFICA

Caratese 65, Chievo 56, Casatese 55, Leon 52, Milan Futuro 50, Brusaporto 48, Villa Valle 47, Scanzorosciate 46, Virtus CBG 45, Oltrepò (-3) 44, Caldiero e Real Calepina 41, CASTELLANZESE 40, VARESINA, Breno e Pavia 34, Sondrio 28, Vogherese (-6) 8.