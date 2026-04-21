Aprire le porte al futuro: a Vergiate un percorso per scoprire l’affido familiare
Dal 29 aprile, presso il CAG di Corgeno, quattro incontri gratuiti per conoscere le diverse forme di accoglienza e solidarietà a sostegno dei minori e delle famiglie in difficoltà
L’affido familiare non è solo un atto di generosità, ma una forma di solidarietà concreta che permette a un bambino o a un ragazzo di trovare un ambiente sicuro quando la propria famiglia sta attraversando un momento di temporanea criticità. Per fare chiarezza su questo tema e abbattere dubbi o timori, parte mercoledì 29 aprile 2026 un percorso informativo dedicato a tutta la cittadinanza.
Conoscere per accogliere: i quattro incontri
Il percorso, promosso dal servizio “Verso Casa” (Ambito territoriale di Sesto Calende) in collaborazione con la cooperativa L’Aquilone, si articola in quattro serate presso il CAG di Corgeno (Via Leopardi 28, Vergiate). Gli incontri sono gratuiti, non vincolanti e mirano a illustrare le diverse modalità con cui si può offrire supporto: dall’affiancamento familiare all’affido leggero, part-time o full-time.
Ecco il calendario dettagliato:
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Mercoledì 29 aprile (19:00 – 21:30): Come funziona l’accoglienza? Un focus su normative e diverse tipologie di affido.
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Mercoledì 6 maggio (19:00 – 21:00): Chi sono i protagonisti? Un’analisi dei ruoli e delle figure coinvolte nel progetto.
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Mercoledì 13 maggio (19:00 – 21:00): Entriamo nelle storie. Un approfondimento pratico per calarsi nelle dinamiche dell’accoglienza.
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Mercoledì 20 maggio (19:00 – 21:00): La voce delle famiglie. Racconti e testimonianze dirette di chi ha già vissuto l’esperienza dell’affido.
Una rete territoriale al servizio della prossimità
L’iniziativa rappresenta un momento cruciale per la comunità di Sesto Calende e comuni limitrofi, offrendo gli strumenti necessari per capire come ogni cittadino o famiglia possa fare la differenza nella vita di un minore.
“L’affido è un ponte che aiuta una famiglia a superare un guado, garantendo al contempo al minore il diritto di crescere in un ambiente sereno senza perdere i legami con le proprie radici.”
Informazioni e Iscrizioni
La partecipazione è gratuita, ma per ragioni organizzative l’iscrizione è obbligatoria.
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Link per l’iscrizione: Compila il modulo online
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Contatti: 392 8431314
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Sostenere un minore significa investire nel futuro della comunità. Partecipare a questi incontri è il primo passo per scoprire se anche tu puoi essere parte di questo importante progetto di prossimità.
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