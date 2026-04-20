Area Giovani chiude il festival con oltre 1.200 presenze e gli occhi puntati al futuro

Oltre 1.200 presenze al festival “Quale futuro vogliamo costruire?” organizzato da Area Giovani per festeggiare i 10 anni dell’associazione.

Il programma intenso e articolato di eventi ha coinvolto studenti, giovani e cittadini che hanno preso parte ai numerosi appuntamenti dedicati ai temi del lavoro, della formazione, della responsabilità sociale, della tecnologia e delle sfide demografiche. Sabato 11 aprile la settimana si è aperta con un confronto di alto livello dedicato a giovani, lavoro e sport, arricchito dalla presenza, tra gli altri, dei ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Abodi. L’incontro ha offerto spunti concreti su come orientarsi in un’Italia in trasformazione.

Domenica 12 aprile spazio anche alla leggerezza, con uno spettacolo comico di Raffaello Corti, noto volto televisivo e finalista di “Tu sì que vales”, capace di coinvolgere il pubblico e di aprire Area Giovani anche a un nuovo bacino di partecipazione famiglie e bambini. Perché, per costruire un futuro migliore, bisogna anche saper sorridere.

Lunedì 13 aprile la riflessione si è spostata su tecnologia, etica e responsabilità, con una proiezione cinematografica seguita da un dialogo stimolante sul rapporto tra uomo e intelligenza artificiale.

Martedì 14 aprile è stato il momento del confronto sul tema della pace, una questione inevitabile da affrontare quando si parla di futuro, con un invito rivolto a tutti a una partecipazione attiva e consapevole.

Giovedì 16 aprile si è parlato di calo demografico, anche con il contributo del professor Carlo Cottarelli, affrontando con realismo e visione le sfide di un Paese che invecchia.

Venerdì 17 aprile, con Simona Atzori, nota scrittrice e ballerina, il focus si è spostato sul coraggio delle scelte personali e sul significato dell’essere felici. «Costruire il futuro significa anche saper affrontare le sfide, attraverso un racconto che può ispirare, rivolto soprattutto ai più giovani», è il commento degli organizzatori del festival.

Sabato 18 aprile il Festival si è concluso con il gala finale presso il Museo Fratelli Cozzi, un momento conviviale e culturale che ha celebrato il percorso condiviso, ricordando anche chi ha fatto parte di Area Giovani e oggi non c’è più: Edoardo, Francesco, Marisa, Maurizio, Mauro, Renata e Mirella Cerini.

Infine, la collaborazione con la LIUC Run ha rappresentato un ulteriore momento significativo per onorare i dieci anni di Area Giovani: il percorso, rispetto allo scorso anno, è stato modificato passando proprio davanti alla sede dell’associazione ed è stato predisposto un arco presso il parco della LIUC con i loghi del decennale.

«Sono stati giorni intensi ma ricchi di provocazioni e sollecitazioni – ha dichiarato con soddisfazione il Presidente Onorario Alessio Gasparoli – Tante le emozioni e i volti autorevoli venuti a Castellanza apposta per noi, ne siamo onorati e orgogliosi. Grazie a tutto il gruppo perché, come diceva la scrittrice statunitense Helen Keller, da soli possiamo fare così poco, insieme possiamo fare così tanto. Continuiamo a costruire attivamente il futuro che vogliamo, senza dimenticare chi ha condiviso con noi un tratto del cammino e oggi non è più con noi».

Grande soddisfazione anche nelle parole del Presidente Luca Signorini: «Il nostro motto è “la mente è come un paracadute: funziona solo se si apre”. Questa settimana abbiamo creato tante opportunità per aprire la mente, fedeli alla nostra missione. Non è stato solo un momento celebrativo, ma anche un nuovo punto di partenza.

Il Festival ha infatti generato nuove energie e prospettive, sono nate nuove collaborazioni, diversi giovani hanno manifestato interesse a entrare nell’associazione e sono già in programma momenti di incontro e conoscenza per accogliere nuovi volontari: «Aprirsi e coinvolgere – prosegue Signorini – permette di rinnovarsi e mantenere vivo uno spirito critico, fondamentale per la crescita di un gruppo. Ora, Area Giovani guarda ora al futuro con rinnovato entusiasmo, pronta a continuare il proprio impegno culturale e sociale sul territorio, coinvolgendo sempre più giovani nella costruzione di una comunità consapevole e partecipativa».