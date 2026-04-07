Area Giovani compie 10 anni e rilancia con un festival sul futuro. Ospite a Castellanza il ministro Giorgetti

Area Giovani compie dieci anni e sceglie di festeggiare guardando avanti. Lo fa con una domanda aperta che dà il titolo al festival organizzato per l’anniversario: “Quale futuro vogliamo costruire?”.

Dall’11 al 19 aprile, Castellanza e l’Alto Milanese diventano così il centro di una settimana di incontri, dibattiti, spettacoli e testimonianze pensati per riflettere sul presente e, soprattutto, prepararsi ai prossimi dieci anni e a quelli successivi. Anni che saranno segnati da cambiamenti radicali: dall’intelligenza artificiale alle tensioni internazionali, passando per crisi economiche e trasformazioni sociali profonde.

«Questo anniversario – ha detto Alessio Gasparoli – non vuole essere solo una celebrazione, ma un’occasione per fermarsi, riflettere e rilanciare l’impegno. Siamo nati con il desiderio di essere cittadini consapevoli e di aiutare altri giovani ad avere strumenti per capire il presente: in un tempo complesso non vogliamo farci travolgere, ma restare aperti, perché la mente funziona bene solo quando è aperta, come un paracadute».

Il festival del decennale rappresenta quindi un punto di arrivo, ma soprattutto una ripartenza: «Il festival – ha spiegato il presidente Luca Signorini – si aprirà sabato 11 dall’università LIUC. Parleremo di giovani, lavoro e università con un ospite importante: il ministro Giancarlo Giorgetti. Seguiranno momenti più leggeri; parleremo di cinema, pace, sport e disabilità per chiudere con il nostro primo Galà e la LIUC Run». Il festival sarà diffuso sul territorio tra Varesotto e Alto Milanese.

IL PROGRAMMA

Ad aprire la settimana, sabato 11 aprile, sarà un dialogo sul futuro del lavoro e dell’università, con ospiti di primo piano come il ministro Giancarlo Giorgetti.

Accanto ai momenti più istituzionali, spazio anche alla leggerezza con lo spettacolo comico “La Magia della Risata” di domenica 12 aprile.

Il lunedì 13 aprile sarà dedicato all’intelligenza artificiale, con la proiezione del film The Creator e il commento del critico Enrico Danesi, al cinema teatro Dante di Castellanza.

Martedì 14 aprile il focus si sposta sulla pace, con un approfondimento sui corpi civili di pace, strumento nato dopo i conflitti nei Balcani.

Giovedì 16 aprile si parlerà di demografia e lavoro, con la presenza, tra gli altri, dell’economista Carlo Cottarelli, nell’aula magna dell’ITE Tosi di Busto Arsizio.

Venerdì 17 aprile spazio a storie personali di sport, disabilità e riscarro, con l’artista e scrittrice Simona Atzori.

Gran finale sabato 18 aprile con il Galà al Museo Fratelli Cozzi di Legnano, momento simbolico e celebrativo.

A chiudere il festival, domenica 19 aprile, sarà la corsa podistica LIUC Run. I ragazzi di Area Giovani sono già pronti a correre verso nuovi traguardi. QUI IL LINK PER ISCRIVERSI AGLI EVENTI

L’ASSOCIAZIONE

Nata nel 2016, l’associazione ha costruito in questi dieci anni un percorso culturale fatto di impegno e approfondimento. Dalla lotta alla mafia al contrasto alla violenza di genere, passando per sport, disabilità e temi sociali, Area Giovani è cresciuta fino a diventare una realtà radicata nel territorio e capace di fare rete con istituzioni e associazioni.

Significativa alla presentazione del festival la presenza del sindaco di Marnate Roberto Scazzosi, dell’assessore alla cultura di Gallarate Claudia Mazzetti e del sindaco di Castellanza Cristina Borroni: «Area Giovani ha dato un contributo culturale importante alla città. I giovani – ha dichiarato il primo cittadino castellanzese – con le loro idee sono un valore aggiunto e oggi più che mai c’è bisogno di strumenti per capire la complessità del presente».