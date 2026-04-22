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Aree interne, tappa nel Varesotto: da Luino ad Arcisate il tour della Regione tra sviluppo e territorio

 Fontana, Sertori e Cattaneo in visita tra Piambello e Valli del Verbano: strategie condivise, fondi e progetti per contrastare lo spopolamento e rilanciare i servizi

Il tour della Regione nelle aree interne del Varesotto, Valganna e Luinese

È arrivato mercoledì 22 aprile nel Varesotto il tour istituzionale dedicato alle Aree Interne “Lombardia Autentica”, promosso dal presidente della Regione Attilio Fontana (foto) insieme all’assessore agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori e al sottosegretario con delega alle Relazioni internazionali ed europee Raffaele Cattaneo.

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La giornata ha toccato diverse località del territorio, con focus sull’Area Interna Piambello e Valli del Verbano. Prima tappa a Cittiglio, con una visita tecnica legata alla riqualificazione di un complesso della Comunità Montana. Poi il cuore dell’incontro a Luino, a Palazzo Verbania (nella foto sotto), dove è stata presentata la strategia d’area “InnovAZIONI – Connessioni per la crescita sostenibile del Piambello e delle Valli del Verbano”, seguita dal punto stampa.

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Nel suo intervento, Attilio Fontana ha ribadito il valore dell’autonomia territoriale e della sussidiarietà come leve fondamentali per lo sviluppo lombardo. Ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento diretto di comuni e cittadini nella progettazione degli interventi, puntando su capitale umano e turismo sostenibile. Non sono mancate critiche al centralismo burocratico, sia nazionale sia europeo, con la richiesta di un’Europa capace di valorizzare le specificità locali. Tra i temi toccati anche frontalieri, sanità di confine e mobilità dolce.

Raffaele Cattaneo ha evidenziato il ruolo decisivo degli amministratori locali e della collaborazione tra piccoli comuni e comunità montane. Ha richiamato l’attenzione sul futuro dei fondi di coesione europei, esprimendo preoccupazione per possibili processi di centralizzazione a Bruxelles e invitando a una difesa del ruolo delle Regioni nella programmazione.

L’assessore Massimo Sertori ha infine illustrato la strategia regionale basata su un approccio partecipativo e federalista, ricordando gli investimenti su quattordici aree interne e il progetto Smartland. Tra le priorità anche il tema dei frontalieri e il rafforzamento dei servizi, a partire dalla sanità, con un appello alla semplificazione burocratica e al dialogo costante con i sindaci.

Nel pomeriggio il tour prevede tappe in Valganna con la visita alla Badia di San Gemolo e alla Badia di Ganna, dove verrà illustrato il progetto di recupero di Villa Campiotti destinata a diventare ostello. Ultima tappa ad Arcisate, con la presentazione della riqualificazione dell’ex Maglificio Moderno, che sarà trasformato in un polo formativo e hub innovativo.

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Pubblicato il 22 Aprile 2026
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