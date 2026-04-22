Aree interne, tre cantieri simbolo tra Cittiglio, Valganna e Arcisate: servizi, turismo lento e innovazione

Servizi sociali più accessibili, turismo lento e un polo per l’innovazione: sono i tre assi su cui si muovono alcuni degli interventi più significativi della Strategia territoriale “InnovAZIONI – Connessioni per la crescita sostenibile del Piambello e delle Valli del Verbano”, presentati durante la tappa varesina del tour “Lombardia autentica”.

A Cittiglio prende forma la riqualificazione della palazzina di via Provinciale 46, un tempo sede della Polizia locale. L’edificio diventerà il nuovo Ufficio di Piano della Comunità Montana Valli del Verbano, con spazi per i servizi sociali, sale colloqui e ambienti per l’accoglienza del pubblico. Il progetto punta anche all’efficientamento energetico e all’abbattimento delle barriere architettoniche, con un investimento complessivo di 690 mila euro.

In Valganna, nel complesso della Badia di San Gemolo, l’attenzione è rivolta a Villa Campiotti (nella foto, il sopralluogo col presidente Fontana). Qui è prevista una ristrutturazione completa per trasformare l’immobile in un ostello destinato a pellegrini ed escursionisti, in particolare lungo la Via Francisca del Lucomagno. L’intervento, da 950 mila euro, mira a coniugare valorizzazione storica e sviluppo di un turismo sostenibile, con spazi comuni, servizi accessibili e aree dedicate anche ai cicloturisti.

Ad Arcisate, invece, il futuro passa dall’innovazione tecnologica. L’ex “Maglificio Moderno” sarà riconvertito nel “Valley Innovation Campus”, un hub per formazione e sviluppo digitale. Con un investimento di oltre 3,3 milioni di euro, il progetto prevede la creazione di spazi dedicati a nuove tecnologie come intelligenza artificiale, realtà virtuale e blockchain, con l’obiettivo di trattenere talenti e favorire nuove opportunità occupazionali.

Questi interventi rientrano in una strategia più ampia che comprende 18 progetti e una dotazione finanziaria complessiva di quasi 15 milioni di euro. L’obiettivo è rafforzare servizi, attrattività e competitività di un’area vasta che comprende 52 comuni tra lago e valli, contrastando spopolamento e fragilità e valorizzando al tempo stesso le risorse ambientali e culturali del territorio.

APPROFONDIMENTO SUI PROGETTI

Ufficio di Piano di Cittiglio: efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi per i servizi sociali. Costo totale: 690.000,00 euro, di cui 300.000 euro a valere su FESR Asse II e 390.000,00 euro di risorse regionali. L’intervento consiste nell’efficientamento energetico e nella riqualificazione dell’immobile di via Provinciale 46 a Cittiglio, già sede della Polizia Locale, per destinarlo a nuova sede amministrativa dell’Ufficio di Piano della Comunità Montana Valli del Verbano. Il progetto prevede interventi strutturali sulla struttura prefabbricata in legno, nuovo cappotto termico, riqualificazione delle facciate, rifacimento delle pavimentazioni, adeguamento degli impianti, nuova fognatura e nuovo allaccio idrico, oltre alla sostituzione della scala interna e all’installazione di un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono previsti ampliamenti tramite chiusura del portico, aumento dei volumi al piano terra, costruzione di un abbaino e realizzazione di una veranda/serra. La nuova distribuzione interna ospiterà sale d’attesa, sale colloquio, sala d’incontro e spazio neutro, uffici per Tutela Minori, Servizio Sociale Assistenziale, SIS, NIL e Uffici di Piano, oltre a una sala conferenze da 15 posti. L’obiettivo generale è il potenziamento dei servizi sociali offendo una dotazione adeguata spazi idonei anche per accogliere il pubblico.

Ospitalità in cammino: riattivazione di Villa Campiotti per un turismo lento in Badia di Ganna Costo totale: 950.000,00 euro, di cui 259.792,00 euro a valere su FESR Asse II e 690.208,00 euro di risorse regionali. L’intervento riguarda la ristrutturazione e l’efficientamento energetico di Villa Campiotti, immobile della Provincia di Varese all’interno del complesso della Badia di San Gemolo a Ganna, destinato a ospitalità in forma di ostello ai sensi della LR 27/2015, per pellegrini ed escursionisti della Via Francisca del Lucomagno. Il progetto prevede efficientamento energetico e rifunzionalizzazione attraverso il rifacimento degli impianti elettrici, idraulici e termici, la videosorveglianza, la riqualificazione degli spazi interni con locali comuni, camere, cucina e servizi igienici accessibili e l’adeguamento dell’area esterna con ricovero bici. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio storico e architettonico della Badia, rendendo la struttura punto di sosta e riferimento per la mobilità lenta e la cultura del territorio. La gestione futura sarà affidata tramite evidenza pubblica a Enti del Terzo Settore, garantendo un uso sociale della struttura con attività culturali, educative e inclusive.

VIC – Valley Innovation Campus. Costo totale: 3.305,000,00 euro, di cui 2.400.000,00 euro a valere su FESR Asse II e 905.000,00 euro di risorse regionali. Il progetto VIC – Valley Innovation Campus, promosso dalla Comunità Montana del Piambello, punta alla rigenerazione del complesso dell’ex “Maglificio Moderno” di Arcisate, con l’obiettivo di trasformarlo in un polo dedicato alla formazione e all’innovazione tecnologica. La riqualificazione degli spazi prevede interventi di efficientamento energetico e rifunzionalizzazione, creando un hub capace di valorizzare il territorio e trattenere talenti locali, favorendo la crescita personale e professionale dei giovani. Il campus sarà focalizzato su tecnologie innovative come intelligenza artificiale, realtà aumentata e virtuale, metaverso, blockchain e servizi digitali per la pubblica amministrazione, stimolando percorsi formativi interdisciplinari e la collaborazione tra studenti, istituzioni e comunità. Il complesso dell’ex maglificio rappresenta un esempio di architettura industriale dei primi del ‘900 da preservare e valorizzare, che è strategicamente situato vicino a scuole, università e centri di ricerca, comprende due capannoni per complessivi 7.000 mq, una villa in stile Liberty di 500 mq destinata a uffici e coordinamento, spazi esterni per attività sociali e culturali, e un ampio parcheggio di circa 1 ettaro. Il complesso è stato acquisito nel 2023 dalla Comunità Montana del Piambello con un investimento, comprensivo di alcuni primi interventi di manutenzione, pari a 1.200.000,00 euro (di cui 450.589 provenienti da Regione Lombardia – riparto di risorse a valere sul Fondo Montagna di cui alla DGR 7391 del 21 novembre 2022 – altri 400.000 derivanti dalla Legge Regionale 8 aprile 2020 n. 5 già erogati alla Provincia di Varese, oltre a fondi propri della Comunità Montana e risorse BIM). Il capannone, oggetto dell’intervento, con 3.590 mq su due piani, sarà dedicato a formazione e innovazione tecnologica, gestito direttamente dalla Comunità Montana in collaborazione con un ente accreditato per l’erogazione della formazione da Regione Lombardia. Altri spazi del complesso, non oggetto dell’intervento finanziato con le risorse Aree Interne, supporteranno le attività di Protezione Civile, coordinamento e fruizione pubblica, garantendo un ambiente dinamico di incontro, sperimentazione e crescita.