Arrestato dalla polizia dopo aver rubato una bicicletta in pieno centro a Monza

Pomeriggio di controlli e interventi per la Polizia di Stato di Monza e della Brianza che, lo scorso 27 aprile, ha tratto in arresto un uomo sorpreso a compiere un furto aggravato nel cuore della città. L’episodio si è consumato in Piazza Trento e Trieste, dove un cittadino ha segnalato il furto della propria bicicletta, allertando immediatamente la Sala Operativa.

Gli agenti delle Volanti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato il soggetto mentre era ancora bloccato dal proprietario della bici, il quale era stato prontamente supportato da un agente della Polizia Locale già presente in zona.

Dalle prime ricostruzioni e dagli accertamenti condotti sul campo, è emerso che l’uomo aveva preso di mira una bicicletta da donna del valore commerciale di circa 1.000 euro. Per asportarla dalla rastrelliera pubblica a cui era assicurata, il malvivente aveva forzato e danneggiato la catena di sicurezza.

Il soggetto è risultato essere già noto alle forze dell’ordine, gravato da numerosi precedenti di polizia e giudiziari legati a reati contro il patrimonio. Una volta messo in sicurezza, l’uomo è stato condotto presso gli uffici della Questura per l’espletamento delle procedure di rito e successivamente posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Grazie alla rapidità dell’intervento coordinato tra cittadini e forze di polizia, la preziosa bicicletta è stata recuperata integra e restituita al legittimo proprietario. L’episodio sottolinea l’importanza della vigilanza costante nelle aree centrali della città per il contrasto dei reati predatori.