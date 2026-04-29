Arrestato per rapina in supermercato a Busto Arsizio: foglio di via per tre anni

Un ventiseienne italiano, residente nel comasco e con precedenti di polizia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio per rapina impropria ai danni di un supermercato di viale Duca D’Aosta.

Gli addetti alla sicurezza dell’esercizio commerciale hanno sorpreso l’uomo mentre nascondeva delle bottiglie di liquori in una sacca, dopo aver manomesso i dispositivi antitaccheggio. Il giovane aveva poi superato le casse pagando soltanto due bibite.

Scoperto dalle guardie giurate, ha reagito con violenza: le ha spintonate e ha gettato loro in faccia il contenuto di una bottiglia. È stato bloccato dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato, intervenuti sul posto su segnalazione della Centrale Operativa della Questura di Varese.

Il ventiseienne, che ha precedenti per furto, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato in flagranza di reato per rapina impropria — la fattispecie che scatta quando il ladro usa violenza o minaccia per assicurarsi la refurtiva o per sottrarsi alla cattura.

Su valutazione della Divisione Anticrimine della Questura di Varese, il questore Carlo Mazza ha inoltre emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Busto Arsizio per tre anni.