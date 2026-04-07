Arrestato un 21enne italiano per aver appiccato due incendi boschivi a Ponte Tresa e Caslano

Un cittadino italiano di 21 anni, residente nel Luganese, è stato arrestato con l’accusa di aver appiccato il fuoco in due zone boschive del Canton Ticino a fine marzo. Lo rendono noto il Ministero pubblico e la Polizia cantonale ticinese.

I due roghi contestati all’indagato risalgono al 28 marzo 2026, quando le fiamme divamparono a Caslano in Via Torrazza, e al 30 marzo, quando un secondo incendio colpì Ponte Tresa in Via Ronchi. L’arresto è avvenuto il 3 aprile, al termine di un’indagine condotta dalla Polizia cantonale con il supporto della Polizia Malcantone Ovest.

La misura restrittiva della libertà è stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. Il 21enne è indagato per incendio intenzionale e danneggiamento. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Simone Barca.

Il primo incendio contestato all’indagato divampò la sera del 28 marzo a Caslano, nella zona boschiva sopra la NC nautica, in Via Torrazza. Sul posto intervennero i pompieri, che realizzarono una linea tagliafuoco con le motoseghe per contenere le fiamme e chiusero la strada. Il secondo rogo si sviluppò la sera del 30 marzo nel Malcantone, nei boschi sopra Ponte Tresa e Pura, in Via Ronchi. Anche in quel caso le fiamme si propagarono rapidamente, favorite dal forte vento e dal terreno secco. I pompieri di Caslano e Lugano riuscirono a domare il rogo, con ulteriori lanci d’acqua da elicottero effettuati la mattina seguente per bonificare l’area.