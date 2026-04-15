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Arriva il Salone del Mobile 2026 a Milano: le stime di Confcommercio parlano di un indotto da oltre 255 milioni di euro

A trainare l’economia del Salone del Mobile sono soprattutto i turisti stranieri, mentre cala la capacità di spesa degli italiani in un contesto economico ancora incerto

Salone del Mobile 2021

Milano si prepara ad accogliere il Salone del Mobile 2026 con numeri in crescita: secondo le stime diffuse dal Centro Studi di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza, l’indotto turistico generato dalla manifestazione supererà i 255 milioni di euro, segnando un aumento del 14,7% rispetto allo scorso anno (LEGGI QUI IL REPORT E LO STUDIO).

L’appuntamento, in programma dal 21 al 26 aprile a Fiera Milano Rho, si conferma uno degli eventi trainanti per l’economia del territorio, con una forte spinta in particolare dalla componente internazionale.

Crescono visitatori e spesa

Le previsioni indicano oltre 319mila visitatori, in aumento del 5,5% rispetto al 2025. Di questi, il 62,4% arriverà dall’estero, mentre il 37,6% sarà composto da italiani. A incidere maggiormente sulla crescita complessiva è proprio la spesa dei turisti stranieri, stimata in 179,9 milioni di euro, in aumento del 31,5%.

Complessivamente, la spesa turistica si distribuisce tra alloggio (104,4 milioni), ristorazione (76,9 milioni), shopping (59,9 milioni) e biglietti d’ingresso (14,1 milioni). La spesa media pro capite si attesta a 251,7 euro, in crescita dell’8,6%

Italiani in calo, trainano gli stranieri

Se da un lato cresce l’apporto dei visitatori internazionali, dall’altro si registra una flessione nella capacità di spesa degli italiani, che si fermano a 75,4 milioni di euro, in calo del 12,1% rispetto allo scorso anno.

Un dato che evidenzia come il Salone del Mobile mantenga una forte attrattività globale, pur in un contesto economico complesso. «Il Salone del Mobile e gli eventi diffusi del Fuori Salone confermano, nonostante le grandi difficoltà internazionali, l’attrattività e la vivacità di Milano» – Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza – «Un patrimonio che il nostro territorio deve saper valorizzare sempre più»

Alberghi e trasporti: prezzi in aumento

Nei giorni della manifestazione, l’occupazione degli hotel a Milano raggiungerà picchi del 90% tra il 21 e il 22 aprile, con una media complessiva dell’81,7%. Anche i prezzi risultano elevati: il 43% delle camere doppie si colloca sotto i 399 euro, il 41% tra i 400 e i 749 euro e il 16% supera i 750 euro.

In aumento anche i costi dei voli: il prezzo medio giornaliero dei biglietti aerei per Milano, nel periodo tra il 10 e il 30 aprile, è di 281 euro, con un incremento del 24,2%.

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Pubblicato il 15 Aprile 2026
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