Arriva in sala “Lo chiamava Rock and Roll”, al Miv due eventi speciali

Sabato 18 aprile la proiezione sarà introdotta da Fabrizio Mannoni, ex atleta e allenatore professionista di ginnastica artistica. Domenica in sala il regista Saverio Smeriglio e gli attori Federico Richard Villa e Andrea Montovoli

Arriva in sala “Lo chiamava Rock and Roll”, il film diretto da Saverio Smeriglio, nelle sale italiane dal 16 aprile 2026, con due appuntamenti speciali nel fine settimana al Miv – Multisala Impero di Varese.

Sabato 18 aprile alle ore 19.30 la proiezione sarà introdotta da Fabrizio Mannoni, ex atleta e allenatore professionista di ginnastica artistica, oggi tecnico motorio nell’ambito della disabilità. Domenica 19 aprile alle ore 17.40 saranno presenti in sala il regista Saverio Smeriglio e gli attori Federico Richard Villa e Andrea Montovoli.

Il film, prodotto da Imago Animae, Frame 24 e Amaranta Frame e distribuito da Medusa Film, racconta la storia di Mauro Bertuzzi, big wave rider abituato a vivere sul limite. Un incidente durante una sessione di surf cambia radicalmente la sua vita, costringendolo a un lungo percorso di riabilitazione e a fare i conti con una nuova condizione.

In clinica incontra Federico, giovane affetto da atassia di Friedreich, dotato di una forza interiore e di uno sguardo sulla vita capaci di mettere in discussione le certezze di Mauro. Da questo incontro nasce un viaggio improvvisato, insieme anche a Oronzo, eccentrico inserviente, che diventa un percorso di scoperta, tra difficoltà, incontri e momenti di crescita.

“Lo chiamava Rock and Roll” è un road movie che attraversa temi come la fragilità, l’identità e la ricerca della libertà, raccontando una storia di rinascita e cambiamento. Nel cast, oltre a Montovoli e Villa, anche Ivana Lotito, Nicola Nocella e Isabel Russinova.