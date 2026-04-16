Arriva la “Mezza dei Boschi”, a Uboldo la corsa nel verde con percorsi per tutti

Domenica 19 aprile la manifestazione non competitiva a passo libero che attraversa boschi e campagne del territorio con percorsi adatti a tutte le età e livelli di preparazione

A Uboldo torna nel fine settimana uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di corsa e camminate all’aria aperta del Saronnese: domenica 19 aprile si svolgerà la 18ª edizione della “Mezza dei Boschi”, manifestazione podistica non competitiva a passo libero.

L’iniziativa, organizzata dall’Atletica Libertas Uboldo con il contributo del Comune e il patrocinio del Parco dei Mughetti, propone un’immersione nel verde tra sentieri e strade di campagna.

Il tracciato si sviluppa interamente su percorsi naturali, offrendo ai partecipanti la possibilità di correre o camminare tra boschi e aree rurali del territorio.

Sono previste diverse distanze per venire incontro a tutte le esigenze: circa 20, 10 e 5 chilometri, oltre a un percorso di 2,5 chilometri riservato ai più giovani, nell’ambito del “Trofeo Nonno Claudio”.

Il ritrovo è fissato alle ore 8 a Cascina Leva, in via Cerro 251 a Uboldo, mentre la partenza è prevista per le 9.30.

Durante la manifestazione sarà attivo anche un servizio di ristoro, a cura della stessa Cascina Leva.

La “Mezza dei Boschi” non è solo un evento sportivo, ma anche un’occasione per valorizzare il territorio e promuovere partecipazione e solidarietà. Parte del ricavato sarà infatti devoluto ad Aisla, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica.

La corsa rappresenta inoltre la prima prova del “4° Circuito Podistico dei Mughetti”, nato per rafforzare il legame con il Parco e con le iniziative sportive locali.

Qui la locandina con tutte le informazioni