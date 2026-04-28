Arriva “Saronno Sound Festival”, tre giorni di musica live per inaugurare il nuovo palco nel parco dell’ex Seminario

Tre serate tra artisti emergenti, tribute band e orchestra per dare il via alla stagione musicale all’aperto in città. L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con Paneliquido

Dall’1 al 3 maggio prende il via il “Saronno Sound Festival”, rassegna a ingresso gratuito che segna l’apertura ufficiale del nuovo spazio per eventi in via Varese nel parco dell’ex Seminario di Saronno.

Un nuovo palco per la musica dal vivo

Il festival rappresenta il primo appuntamento sul palco recentemente realizzato all’interno del parco, destinato a diventare un punto di riferimento per concerti e iniziative culturali all’aperto. L’evento è promosso dal Comune di Saronno in collaborazione con Paneliquido e punta a valorizzare la musica dal vivo e le realtà del territorio.

Venerdì tra rap, rock, ska e contaminazioni

La serata inaugurale di venerdì sarà una versione ridotta del “concertone” del 1° Maggio che vedrà alternarsi sul palco quattro proposte diverse. Ad aprire sarà May One (nella foto), rapper classe 2001 originario di Turate, con un racconto della provincia attraverso uno sguardo personale e contemporaneo.

Seguiranno i Lily of the Valley, band di alternative rock indipendente, e gli Skabomber, trio che rilegge i classici della musica italiana in chiave ska con inserti elettronici. A chiudere la serata saranno i Circus Punk, duo di Seregno che mescola generi diversi, dal blues al grunge, fino al punk e al cantautorato italiano.

Sabato e domenica

Il programma proseguirà sabato 2 maggio con la Max Mania Tribute Band, dedicata al repertorio di Max Pezzali e degli 883.

Domenica 3 maggio, invece, spazio all’orchestra “Le Stanze della Musica”, nata dalla scuola di musica di Saronno, che porterà sul palco un repertorio vario capace di unire generi diversi.

Un evento aperto alla città

Il festival si svolgerà venerdì e sabato dalle 18 all’una di notte e domenica dalle 16 alle 22. L’ingresso è gratuito.

L’iniziativa inaugura ufficialmente una nuova fase per il parco dell’ex Seminario, che con il nuovo palco diventa uno spazio stabile per eventi e musica, aperto.