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Arsago Seprio celebra il 25 Aprile e invita i cittadini ad esporre il tricolore

Dall’alzabandiera al corteo fino al Monumento ai Caduti, la mattinata del 25 aprile sarà dedicata al ricordo e alla condivisione dei valori fondanti della Repubblica

tricolore

Ad Arsago Seprio si rinnova la celebrazione del 25 Aprile. In occasione dell’81° anniversario della Liberazione, l’amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia in programma sabato 25 aprile 2026, per ricordare una delle date fondamentali della storia italiana.

La giornata sarà scandita da alcuni momenti istituzionali e di condivisione, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria e i valori di libertà e democrazia.

Il programma della mattinata

Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 11 in piazza XXV Aprile con l’alzabandiera. A seguire, alle 11.15, è previsto il corteo fino al Monumento ai Caduti, dove si terranno la deposizione della corona e il discorso delle autorità.

La mattinata si concluderà alle 11.45 con un aperitivo offerto dalla Cooperativa Circolo Famigliare presso la trattoria “La Lanterna”, momento pensato per favorire l’incontro e la partecipazione tra i cittadini.

L’invito alla cittadinanza

L’amministrazione comunale sottolinea il valore simbolico della ricorrenza e invita tutti i cittadini a prendere parte alla cerimonia. Per l’occasione, viene anche rivolto l’invito a esporre la bandiera tricolore, gesto che accompagna tradizionalmente le celebrazioni della Liberazione.

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Pubblicato il 15 Aprile 2026
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