Arte e Ambiente a Gornate Olona torna la giornata tra creatività e natura

Sarà una domenica all’insegna della creatività e della sostenibilità quella in programma il 19 aprile 2026 a Gornate Olona, dove torna “Arte e Ambiente”, manifestazione promossa dalla Pro Loco locale. Dalle 10 alle 18, il centro storico si trasforma in un percorso aperto tra arte, musica e sensibilizzazione ambientale, coinvolgendo artisti, associazioni e cittadini.

Un percorso tra arte e impegno ambientale

La manifestazione si sviluppa tra le vie e i cortili del paese, offrendo al pubblico la possibilità di incontrare pittori, scultori, decoratori, ceramisti, fotografi, scrittori e liutai, insieme a numerose associazioni ambientaliste. Un’occasione per conoscere da vicino il lavoro creativo e il valore culturale e sociale di queste realtà.

Accanto agli artisti, spazio anche ai più giovani: saranno infatti esposti i lavoretti dei bambini delle scuole di Gornate, a testimonianza di un’attenzione educativa verso i temi dell’ambiente e della creatività.

Musica, mostre e laboratori

Il programma si articola in diversi punti del paese. Nel Cortile della Musica sono previsti momenti musicali con artisti e studenti: tra questi Emilio Bonvini, Lorenzo Amadori, il duo formato da Maria Giola e Maria Grazia Colantonio, oltre agli studenti del Liceo musicale Bellini di Tradate.

Alla biblioteca trova spazio la mostra “Simbiosi” dell’artista Paola Mazza, mentre nel cortile del palazzo municipale il gruppo Fotoamatori Varesini propone l’esposizione “La natura”.

Non mancano proposte divulgative e laboratoriali: nei locali dell’ex banca sarà presente l’associazione Ostearc, mentre Agostino Cazzani espone una collezione di strumenti e apparecchiature storiche.

Arte diffusa e partecipazione

Lungo il percorso si susseguono esposizioni e performance, tra cui i madonnari di Bergamo, artisti che realizzeranno opere su pannelli in legno. Nel Parco Monetti prende forma anche uno spazio dedicato allo scambio di piante e semi, mentre alla sede della Pro Loco (ex farmacia) è allestita una mostra storica a cura del Circolo culturale Masolino.

La giornata si presenta come un evento diffuso, capace di unire linguaggi diversi in un unico racconto collettivo tra arte e ambiente.

Informazioni e rinvio in caso di maltempo

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Gornate Olona e coinvolge numerose realtà associative del territorio. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 24 maggio.