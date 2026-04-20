Artigianato, fiori e laboratori: Sant’Edoardo festeggia la primavera in viale Alfieri
Domenica 26 aprile il quartiere si anima con il primo evento dell'Associazione Attività Sant'Edoardo. Mercatini della "Gallina Blu", laboratori per bambini e viale chiuso al traffico tra musica e aperitivi
Il quartiere di Sant’Edoardo a Busto Arsizio si prepara a cambiare volto per un giorno. Domenica 26 aprile, dalle 10:00 alle 18:00, viale Alfieri diventerà il palcoscenico della “Festa di Primavera”, il primo grande evento firmato dall’Associazione Attività Sant’Edoardo con il patrocinio di Palazzo Gilardoni.
L’iniziativa segna un punto di svolta per il rione, come sottolineato dall’assessore al Marketing e commercio Matteo Sabba: «È un’occasione per vivere il quartiere in modo nuovo, coinvolgendo famiglie e attività locali. L’obiettivo è offrire un’esperienza completa e accessibile a tutti».
Artigianato e creatività
Il cuore pulsante della giornata sarà il mercatino curato dall’Associazione La Gallina Blu. Gli stand ospiteranno artigiani locali pronti a mostrare la propria manualità, ma non mancheranno momenti interattivi. La mattinata si aprirà con uno spettacolo circense, mentre nel pomeriggio spazio alla didattica: dai segreti del miele alla pittura con l’acquerello, fino al suggestivo laboratorio “1000 gru per la pace”, dedicato all’arte giapponese dell’origami.
Un prato per i più piccoli
Davanti alla chiesa sarà allestita un’area verde speciale dedicata ai bambini. Qui i piccoli residenti potranno trasformarsi in “pollici verdi”, piantando dei semi per creare uno spazio fiorito condiviso. A ogni partecipante verrà consegnato un cartoncino identificativo per seguire la crescita del proprio fiore, un gesto simbolico per lasciare un segno concreto nel cuore del viale.
Il quartiere fa squadra
La festa sarà anche l’occasione per un momento conviviale che coinvolge i pubblici esercizi della zona. I bar aderenti (Bar Gemia, Il Cortiletto, Il Baretto, Pasticceria Serra, Pepe Bianco) proporranno spritz e Campari a prezzi calmierati, mentre la Gelateria Il Dolce Sogno ha ideato per l’occasione un inedito gusto gelato ispirato proprio allo spritz.
Diverse le realtà locali che hanno scelto di supportare l’evento, da Banfi Centro Stampa a Meis Erboristeria, passando per lo studio dentistico Lunardi, il panificio Frangipane e la masoterapista Elisa Sganzerla.
Modifiche alla viabilità
Per permettere lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, viale Alfieri resterà chiuso al traffico per tutta la durata dell’evento nel tratto compreso tra il Centro Stampa Banfi e le scuole Bertacchi.
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