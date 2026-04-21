Artigiani e artisti animano Villa Bossi: 3.500 presenze per un evento tra artigianato, spettacolo e territorio

Successo per la prima tappa di Fismi On Tour, che si è tenuto il 18 e 19 aprile a Bodio Lomnago: un evento patrocinato dal Comune, che ha portato circa 3.500 visitatori a Villa Bossi, trasformandola in un vivace punto di incontro tra creatività, tradizione e intrattenimento.

L’evento ha coinvolto 50 espositori tra produttori, artisti, associazioni e realtà del terzo settore. Tra gli spazi più apprezzati, gli stand con vendita diretta e degustazioni, la mostra collettiva allestita nelle sale della Villa e i laboratori con artigiani e artisti, affiancati da momenti di confronto e dialogo.

Grande partecipazione anche nell’area dedicata alle famiglie, con attività pensate per i più piccoli come Pompieropoli, gestita con il supporto di 13 pompieri presenti nella giornata di domenica.

I voli controllati in mongolfiera hanno regalato al pubblico un punto di vista unico sull’evento, per un totale di quattro ore di voli.

L’iniziativa ha potuto contare su una macchina organizzativa strutturata, con 32 membri dello staff, il supporto di 14 sponsor e la presenza di Radio Village Network con 9 operatori radio, che hanno trasmesso complessivamente 14 ore di dirette. Il programma è stato arricchito anche da spettacoli teatrali, tra cui la compagnia di improvvisazione I Plateali.

Lo spirito del Rugby Varese ha contribuito a rafforzare il valore comunitario dell’iniziativa, sottolineando l’importanza della collaborazione tra realtà del territorio.