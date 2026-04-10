“Artigiani in fiore” a Ispra: una domenica tra artigianato, natura e cultura

L’Assessorato agli Eventi e Turismo del Comune di Ispra con l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Fiera Artigiani, presenta “Artigiani in Fiore”, la festa di primavera che animerà il lungolago di Ispra nella giornata di domenica 19 aprile, dalle 10 alle 18.30.

L’evento, pensato come un appuntamento all’aria aperta, festeggia i colori, i profumi e la creatività della primavera nel territorio, trasformando il lungolago in un vivace percorso espositivo con la presenza di circa 70 banchi di artigiani di qualità. I visitatori potranno vivere un’esperienza tra tradizione e natura, immersi in una cornice paesaggistica di particolare bellezza.

I banchi di artigianato saranno declinati sul tema dei fiori, in perfetta sintonia con lo spirito primaverile della manifestazione, offrendo creazioni ispirate alla natura e alle sue forme. Durante la giornata saranno inoltre proposte dimostrazioni dal vivo direttamente negli stand dei singoli espositori, dove gli artigiani mostreranno al pubblico come nascono le loro creazioni, permettendo ai visitatori di scoprire tecniche, materiali e segreti del mestiere.

A rendere ancora più ricca l’atmosfera festosa saranno momenti di incontro e svago, anche grazie al supporto della Pro Loco Ispra, presente con uno stand gastronomico affacciato sul lago.

La giornata offrirà inoltre un’opportunità unica per scoprire e visitare alcuni tra i più affascinanti parchi storici del territorio isprese aperti al pubblico: il Parco del Monte del Prete di Villa Castelli (oggi sede municipale) e il Parco del Mausoleo di Castelbarco, entrambi visitabili liberamente e gratuitamente.

Sarà inoltre accessibile, in via straordinaria, il suggestivo parco di Villa Sagramoso, che accoglierà i visitatori con i suoi alberi secolari, elementi monumentali e scorci di rara bellezza. Solitamente chiuso al pubblico, il parco sarà visitabile gratuitamente con ingresso contingentato e visita guidata. Per partecipare sarà necessario prenotarsi direttamente all’ingresso, in Piazza San Martino 123, tra le 10 e le 15.30. A completare l’offerta culturale, sarà aperto anche il parco storico di Villa Mongini (oggi Casa Don Guanella), visitabile dalle 10 alle 17, con i suoi viali alberati e le aiuole fiorite.