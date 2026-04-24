Artisti, industriali e musicisti, un incontro racconta i grandi ospiti di Villa Toeplitz tra gli anni ’20 e ’30

Mercoledì 29 aprile il quarto appuntamento del ciclo culturale dedicato alla città come crocevia di relazioni e cultura. Relatrice Sara Fontana, tra storia, curiosità e protagonisti del primo Novecento

Prosegue a Varese il ciclo di incontri culturali Varese nel Novecento. Un crocevia culturale, ospitato a Villa Toeplitz. Il quarto appuntamento in programma mercoledì 29 aprile alle 16:30 vedrà protagonista Sara Fontana, che guiderà il pubblico alla scoperta dei grandi personaggi passati da Villa Toeplitz tra gli anni Venti e Trenta.

L’incontro, intitolato Il salotto dei Toeplitz: ospiti illustri a Varese negli anni Venti e Trenta, si concentra su uno degli aspetti più vivaci della vita culturale cittadina del primo Novecento. Negli anni tra le due guerre, infatti, il salotto di Giuseppe ed Edvige Toeplitz ha visto passare artisti, industriali e intellettuali: un ambiente unico dove la musica risuonava e le conversazioni si intrecciavano.

Attraverso ritratti, testimonianze e curiosità, Sara Fontana ricostruisce la cerchia sociale che ruotava attorno alla famiglia Toeplitz, offrendo uno spaccato della vita culturale varesina del periodo.

L’iniziativa è a ingresso libero e si inserisce nel programma di iniziative organizzate dal Centro Storie locali dell’Università dell’Insubria. Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale con aperitivo, durante il quale – chi vuole – può proseguire il dialogo. È anche possibile seguire l’evento da remoto tramite collegamento Teams.