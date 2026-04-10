Artoni presenta la squadra: “Stati Generali del Centrodestra” pronti alla sfida per Luino

Lista definita e programma pronto: Furio Artoni ufficializza la sua candidatura a sindaco con il simbolo degli “Stati Generali del Centro-Destra per Luino”, presentandosi alle elezioni 2026-2031 con un progetto che punta su impegni concreti e verificabili.

Artoni rivendica il lavoro svolto negli ultimi cinque anni in Consiglio comunale, sottolineando l’attività portata avanti tra interrogazioni, mozioni e presenza costante in aula e nelle commissioni. «Luino merita chi la conosce davvero. Io sono pronto» è la dichiarazione con cui si presenta ai cittadini.

Il programma individua cinque priorità da affrontare fin dall’inizio del mandato: l’avvio delle procedure per i parcheggi nell’area ex Diana e in via Bel Tempo, la realizzazione di bagni pubblici in centro e sul lungolago, un piano straordinario di manutenzione delle strade con presa in carico delle segnalazioni entro 48 ore, il potenziamento della videosorveglianza e dei pattugliamenti serali della Polizia Locale, oltre all’apertura degli sportelli comunali anche il sabato mattina.

Accanto agli interventi immediati, la lista guarda anche a obiettivi di più ampio respiro. Tra le proposte, la creazione di un polo universitario dell’Insubria a Luino con corsi in turismo ed economia transfrontaliera, l’istituzione di una Zona Economica Speciale di confine per attrarre investimenti e il ripristino di un Commissariato di Pubblica Sicurezza, insieme alla difesa dell’ospedale cittadino.

Spazio anche alla valorizzazione culturale e turistica, con il progetto di trasformare Piazza Libertà nella “Piazza degli Artisti”, con installazioni dedicate a figure legate alla città come Piero Chiara e Dario Fo, e la realizzazione di un museo all’aperto in via Cavallotti ispirato ai racconti dello scrittore.

Nel programma trovano posto anche i temi legati ai frontalieri, definiti «una risorsa, non un problema», con l’impegno a promuovere un tavolo di tutela fiscale e previdenziale, oltre al recupero dei locali ferroviari inutilizzati e alla realizzazione di un collegamento pedonale tra la stazione e il parcheggio Smart Border.

Prevista infine attenzione alle frazioni, alla manutenzione dei cimiteri e all’installazione di casette dell’acqua sul territorio.