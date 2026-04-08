Assalto notturno al bar Delfino Blu di Casciago: serranda divelta e vetrata in frantumi
Tentato furto nella notte a Casciago lungo la statale. Ingenti danni all'ingresso del locale. Indagano i Carabinieri
Spaccata notturna nel cuore di Casciago. Nel mirino dei soliti ignoti è finito il bar Delfino Blu di via Giacomo Matteotti, la trafficata strada statale che taglia in due il paese. L’assalto è scattato alle 3.30 di questa notte, tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile.
I malviventi hanno agito con forza bruta: hanno scardinato la saracinesca esterna e mandato in frantumi la porta a vetri per guadagnarsi l’ingresso nel locale. Una volta all’interno, i ladri si sono diretti verso il bancone nel tentativo di rimuovere la cassa, ma il colpo sembra essere sfumato.
Le indagini: telecamere al setaccio
Sul posto, nella mattinata di mercoledì 8 aprile, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Varese e successivamente anche gli agenti della Polizia Locale di Casciago per un primo sopralluogo tecnico. Il titolare ha sporto denuncia ai carabinieri.
Elementi preziosi per l’identificazione dei responsabili potrebbero arrivare dalla tecnologia: le telecamere di videosorveglianza del bar e i varchi comunali installati lungo la statale hanno ripreso l’auto utilizzata per la fuga e le persone entrate in azione. I filmati sono ora al vaglio degli inquirenti per risalire alla targa del veicolo.
Attività già ripresa
Nonostante i danni alla struttura e il disordine lasciato all’interno, il titolare e la dipendente di turno nella mattinata di mercoledì 8 aprile non si sono dati per vinti. Dopo le prime operazioni di pulizia e la messa in sicurezza degli ingressi, il bar Delfino Blu ha ripreso regolarmente l’attività già dalla prima mattinata di oggi, garantendo il servizio ai propri clienti abituali. Al momento resta da quantificare con precisione l’entità dei danni materiali, che appaiono comunque ingenti a causa della violenza utilizzata per l’effrazione.
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