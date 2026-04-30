ATS Insubria fa il primo bilancio dei centri per autori di violenza contro le donne: 398 uomini presi in carico
I percorsi puntano sulla responsabilizzazione e sulla prevenzione delle recidive affiancando il lavoro di tutela delle vittime
Nel primo anno di attività, i Centri per Uomini Autori o potenziali autori di Violenza (CUAV) attivi nei territori di ATS Insubria tracciano un primo bilancio: 398 uomini intercettati tra richieste di informazioni e primi colloqui, di cui 224 hanno completato il percorso di valutazione.
Le quattro sedi attive tra Varese e Como accolgono prevalentemente uomini con un’età media di 42 anni, spesso già coinvolti in procedimenti giudiziari legati a episodi di violenza domestica nei confronti di partner, ex partner e, in alcuni casi, figli.
Percorsi di responsabilizzazione
«I dati di questo primo anno dimostrano quanto sia fondamentale lavorare sulla protezione delle vittime e anche sul cambiamento degli uomini autori di violenza – spiegano da ATS Insubria – Intervenire su entrambi i fronti significa prevenire nuove situazioni di rischio e contribuire alla creazione di comunità più consapevoli e sicure».
Nei centri vengono proposti percorsi individuali e di gruppo per aiutare a riconoscere la violenza agita, assumersene la responsabilità e sviluppare modalità relazionali alternative.
Prevenzione e lavoro sul territorio
Accanto ai percorsi trattamentali, ampio spazio è dedicato alla prevenzione: incontri nelle scuole sui temi del consenso e degli stereotipi di genere, attività con persone con dipendenze ed eventi pubblici. Il lavoro prosegue anche nelle case circondariali di Varese e Como, con gruppi rivolti ai detenuti.
I CUAV sono gestiti sul territorio da CIPM, Dorian Gray Onlus, Associazione InfraMente e Fondazione Somaschi.
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