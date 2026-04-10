Attac Saronno «Tutti in piazza per la sanità pubblica»: mobilitazione davanti a Regione Lombardia

Attac Italia e il Comitato del Saronnese per l’ospedale e la sanità pubblica invitano i cittadini a partecipare alla manifestazione in programma domani, sabato 11 aprile alle 15 davanti a Palazzo Lombardia, a Milano.

L’iniziativa, promossa dal Coordinamento lombardo per il diritto alla salute, punta a richiamare l’attenzione sul tema della sanità pubblica e sulle criticità del sistema regionale.

Gli organizzatori sottolineano la necessità di una partecipazione ampia: «La Regione Lombardia è da quasi trent’anni impegnata sul fronte della privatizzazione della sanità» e per questo è importante scendere in piazza per difendere il diritto alla salute, definito dalla Costituzione come universale.

Per chi parte da Saronno, il ritrovo è fissato alle 14.30 al binario 5 della stazione, per raggiungere insieme Milano.

Tra i temi al centro della mobilitazione c’è anche quello delle liste d’attesa. Attac Saronno ricorda il lavoro dello Sportello salute attivo presso la Camera del lavoro della Cgil, dove i volontari assistono gratuitamente i cittadini nei ricorsi contro i ritardi nell’assegnazione di visite ed esami.

«L’obiettivo è evitare che le persone rinuncino a curarsi o siano costrette a rivolgersi alla sanità privata per prestazioni già pagate», spiegano i promotori.

Accanto alla protesta, anche proposte. Tra queste, la costruzione partecipata del Piano della salute locale, un percorso che coinvolge cittadini e istituzioni nella definizione dei bisogni sanitari del territorio: «Un’iniziativa già sperimentata a Lodi e che anche a Saronno sta muovendo i primi passi, dopo l’approvazione all’unanimità di una mozione in consiglio comunale».

Attac e il Comitato richiamano inoltre l’attenzione sulle strutture sanitarie locali, a partire dall’ospedale di Saronno, definito ancora in una situazione critica, e sulla Casa di comunità, considerata avanzata ma non ancora pienamente rispondente agli obiettivi della sanità di prossimità.

Attac Saronno annuncia anche l’intenzione di organizzare un convegno cittadino sulla sanità pubblica, basato su una raccolta dati e interviste sul territorio.