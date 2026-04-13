“Attraverso il limite”: a Materia il Sacro Monte rivive nelle opere di Walter Capelli
Lunedì 20 aprile alle 21 una serata tra arte e spiritualità: pittografie su metallo, proiezioni e ospiti per rileggere le Cappelle del Sacro Monte
Sarà Materia di Castronno a ospitare, lunedì 20 aprile alle ore 21, l’incontro “Attraverso il limite, visioni di passione e silenzio”, un appuntamento che unisce arte contemporanea e tradizione spirituale, offrendo una nuova interpretazione del Sacro Monte di Varese.
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Protagonista della serata sarà il fotografo Walter Capelli, autore di un progetto che rilegge le quattordici Cappelle attraverso pittografie realizzate su metallo contorto. Un lavoro che fonde fotografia e materia, dando vita a immagini evocative capaci di restituire, in chiave artistica, la forza simbolica e narrativa del complesso devozionale patrimonio Unesco.
Il programma prevede anche una breve proiezione inedita dedicata alle sculture del Sacro Monte, oltre all’esposizione di quattro opere dell’artista, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire da vicino il suo percorso creativo.
Ad accompagnare Capelli nel dialogo saranno il professor Silvano Colombo, tra i più autorevoli studiosi del Sacro Monte, critico e docente di storia dell’arte; Vittore Nicora, titolare di Nicora Garden; e don Eros, arciprete del Sacro Monte.
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