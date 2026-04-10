Auser Gallarate presenta il nuovo palinsesto di eventi per il trimestre Aprile, Maggio e Giugno 2026
Un programma trasversale che spazia dalla psicologia alla medicina, dalla letteratura "gialla" alla musica, senza dimenticare il valore della memoria storica nel 80° anniversario della Liberazione
Auser Gallarate annuncia un ricco calendario di appuntamenti per la stagione primaverile: un programma trasversale che spazia dalla psicologia alla medicina, dalla letteratura “gialla” alla musica, senza dimenticare il valore della memoria storica nel 80° anniversario della Liberazione.
Il ciclo di incontri si apre venerdì 10 aprile alle 15.30 con la psicologa Rossella Semplici e il suo “Il cibo dell’essere”, un’analisi del nutrimento tra identità e relazioni. Il tema del cibo verrà esplorato anche in chiave scientifica lunedì 4 maggio (ore 15) con Vittorio Alessandro Sironi (Università Milano Bicocca) in un affascinante viaggio nella “Neurogastronomia”.
La salute del cuore sarà protagonista venerdì 5 giugno con Alberto Marco Schizzarotto (ASST Valle Olona), mentre la curiosità per l’ignoto porterà i partecipanti in Papua Nuova Guinea venerdì 12 giugno insieme a Fedora Bassani.
Sono due invece gli appuntamenti dedicati al mistero e al territorio: il 22 maggio Adelfo Maurizio Forni e Stefano Bandera presentano “Gialli a Gallarate”, mentre il 19 giugno Roberta Lucato porta il suo giallo varesino “La ladra dell’elisir”.
Aprile è anche il mese della memoria. Oltre alla partecipazione alle celebrazioni cittadine del 25 Aprile, Auser ospiterà lunedì 20 aprile alle 10:30 Stefano Catone e Serena D’Angelo per la presentazione del libro “Partigiane”, un omaggio al ruolo delle donne nella Resistenza. Saranno presenti, oltre ai soci ed ai cittadini, gli studenti dell’ITE-LL “Gadda Rosselli”.
Non mancheranno le occasioni di scoperta e intrattenimento con le uscite culturali e i sabati musicali: in particolare, sabato 11 aprile è prevista una visita guidata alla mostra “Metafisica/Metafisiche” a Palazzo Reale (Milano), e sabato 16 maggio un tour guidato tra i Navigli di Milano. I “Sabati Musicali” vedrà invece protagonista il jazz del Fabio Delvò Trio (9 maggio).
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER LE INIZIATIVE DEL MESE:
Rivolgersi in sede da lunedì a venerdì 9:00 – 12:00 / 14:30 – 17:30
Via del Popolo 3, 21013 Gallarate
Tel. 0331 70 10 69 – 0331 77 10 55
Email: auserinsiemegallarate@gmail.com – ausercultura.gallarate@gmail.com
Facebook: Auser Gallarate
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