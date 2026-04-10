Varese News

Gallarate/Malpensa

Auser Gallarate presenta il nuovo palinsesto di eventi per il trimestre Aprile, Maggio e Giugno 2026

Un programma trasversale che spazia dalla psicologia alla medicina, dalla letteratura "gialla" alla musica, senza dimenticare il valore della memoria storica nel 80° anniversario della Liberazione

auser gallarate

Auser Gallarate annuncia un ricco calendario di appuntamenti per la stagione primaverile: un programma trasversale che spazia dalla psicologia alla medicina, dalla letteratura “gialla” alla musica, senza dimenticare il valore della memoria storica nel 80° anniversario della Liberazione.

Il ciclo di incontri si apre venerdì 10 aprile alle 15.30 con la psicologa Rossella Semplici e il suo “Il cibo dell’essere”, un’analisi del nutrimento tra identità e relazioni. Il tema del cibo verrà esplorato anche in chiave scientifica lunedì 4 maggio (ore 15) con Vittorio Alessandro Sironi (Università Milano Bicocca) in un affascinante viaggio nella “Neurogastronomia”.

La salute del cuore sarà protagonista venerdì 5 giugno con Alberto Marco Schizzarotto (ASST Valle Olona), mentre la curiosità per l’ignoto porterà i partecipanti in Papua Nuova Guinea venerdì 12 giugno insieme a Fedora Bassani.

Sono due invece gli appuntamenti dedicati al mistero e al territorio: il 22 maggio Adelfo Maurizio Forni e Stefano Bandera presentano “Gialli a Gallarate”,  mentre il 19 giugno Roberta Lucato porta il suo giallo varesino “La ladra dell’elisir”.

Aprile è anche il mese della memoria. Oltre alla partecipazione alle celebrazioni cittadine del 25 Aprile, Auser ospiterà lunedì 20 aprile alle 10:30 Stefano Catone e Serena D’Angelo per la presentazione del libro “Partigiane”, un omaggio al ruolo delle donne nella Resistenza. Saranno presenti, oltre ai soci ed ai cittadini, gli studenti dell’ITE-LL “Gadda Rosselli”.

Non mancheranno le occasioni di scoperta e intrattenimento con le uscite culturali e i sabati musicali: in particolare, sabato 11 aprile è prevista una visita guidata alla mostra “Metafisica/Metafisiche” a Palazzo Reale (Milano), e sabato 16 maggio un tour guidato tra i Navigli di Milano. I “Sabati Musicali” vedrà invece protagonista  il jazz del Fabio Delvò Trio (9 maggio).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER LE INIZIATIVE DEL MESE:

Rivolgersi in sede da lunedì a venerdì 9:00 – 12:00 / 14:30 – 17:30
Via del Popolo 3, 21013 Gallarate
Tel. 0331 70 10 69 – 0331 77 10 55
Email: auserinsiemegallarate@gmail.com – ausercultura.gallarate@gmail.com
Facebook: Auser Gallarate

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.