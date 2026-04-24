Auto di lusso e assegni falsi, smantellata dalla Finanza di Varese una rete italo-polacca: nove denunciati

Smantellata una rete criminale attiva tra Italia e Polonia specializzata in truffe nel settore delle auto di lusso, riciclaggio e autoriciclaggio. È il bilancio di un’operazione condotta nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Varese, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, che ha portato alla denuncia di nove persone e al recupero di 18 vetture per un valore complessivo di circa 800 mila euro.

L’indagine, sviluppata anche grazie alla collaborazione internazionale con le autorità polacche, Eurojust e i Carabinieri di Udine, ha permesso di ricostruire un sistema articolato basato su truffe aggravate nella compravendita di auto di alta gamma. Il gruppo, composto da soggetti di etnia rom, operava attraverso un meccanismo fraudolento collaudato.

Secondo quanto emerso, gli indagati utilizzavano assegni circolari falsi e ricorrevano alla tecnica dello spoofing: le vittime venivano contattate da un falso operatore bancario che confermava la validità del pagamento, inducendole così a concludere la vendita. Una volta ottenute le vetture, i documenti venivano alterati e i mezzi radiati per esportazione, per poi essere trasferiti rapidamente in Polonia.

Qui le auto venivano cedute a un imprenditore locale, titolare di una concessionaria, ritenuto il principale destinatario del traffico. L’uomo avrebbe acquistato i veicoli pagando ingenti somme in contanti, per circa un milione di euro, denaro che secondo gli investigatori deriverebbe da un’attività parallela legata al traffico internazionale di stupefacenti.

Complessivamente sono stati documentati 17 episodi di riciclaggio e autoriciclaggio, oltre alle truffe che costituivano il reato presupposto. Decisiva si è rivelata la cooperazione tra le autorità coinvolte, che ha consentito non solo di interrompere il circuito illecito, ma anche di recuperare le auto e restituirle ai legittimi proprietari.

L’operazione conferma l’attenzione della Guardia di Finanza nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria e mette in luce l’importanza della collaborazione internazionale per fronteggiare fenomeni sempre più strutturati e transnazionali.