Auto in fiamme in autostrada: traffico bloccato tra Gallarate nord e Cavaria
Code si sono formate a partire dal bivio con la Diramazione Gallarate-Gattico. Rallentamenti si segnalano anche in direzione opposta, verso Milano, tra Solbiate Albizzate e Gallarate nord, per il classico effetto «curiosi»
Mattinata di disagi sull’autostrada A8 Milano-Varese a causa di un’auto in fiamme. Il veicolo ha preso fuoco intorno alle 9 al chilometro 33+200, nel tratto compreso tra Gallarate nord e Cavaria in direzione Varese, provocando il blocco completo della circolazione.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese, il personale di Autostrade per l’Italia e i mezzi di soccorso del sistema di emergenza territoriale, con un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate già in missione.
Allertati anche ATS Novate e la centrale operativa Soreu Laghi. Secondo le prime informazioni, nell’incidente risulterebbe coinvolta una persona, le cui condizioni non sono ancora note.
Code si sono formate a partire dal bivio con la Diramazione Gallarate-Gattico. Rallentamenti si segnalano anche in direzione opposta, verso Milano, tra Solbiate Albizzate e Gallarate nord, per il classico effetto «curiosi».
Autostrade per l’Italia consiglia a chi è diretto verso Varese di seguire la Diramazione Gallarate-Gattico, uscire a Besnate e rientrare in A8 a Solbiate Arno.
Video: Marco Saugo
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