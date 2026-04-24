Auto si ribalta nella notte a Varese in via Dalmazia
Coinvolto un uomo, mezzi di soccorso impegnati in codice giallo intorno alle 3.30
Intervento alle 03.30 in via Dalmazia a Varese per un incidente stradale con ribaltamento. Coinvolto un uomo di 35 anni. Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco, con il coordinamento Soreu Laghi.
Un’ambulanza della Croce Rossa è intervenuta, ma la persona non è stata trasportata in ospedale.
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