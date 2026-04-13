Autobus brucia nel deposito di Castellanza, nessun ferito
Una volta domate le fiamme, gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza della carcassa del veicolo, completamente bruciato
Un autobus di linea è stato distrutto da un incendio nella mattinata di oggi, lunedì, 13 aprile a Castellanza. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ad altri mezzi parcheggiati nell’area.
Incendio nel deposito autobus
L’allarme è scattato alle 8 in via per Olgiate, all’interno di un posteggio di autobus. Per cause ancora in fase di accertamento, un bus di linea ha preso fuoco mentre era fermo in attesa di entrare in servizio.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa e un’autobotte. Le operazioni di spegnimento hanno permesso di contenere rapidamente il rogo, impedendo che coinvolgesse altri mezzi vicini.
Mezzo distrutto, nessun ferito
Una volta domate le fiamme, gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza della carcassa del veicolo, completamente bruciato. Non si registrano feriti: al momento dell’incendio il bus era vuoto e non ancora in servizio.
Accertamenti in corso
Restano da chiarire le cause che hanno innescato l’incendio. L’area è stata messa in sicurezza per consentire eventuali verifiche tecniche sul mezzo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.