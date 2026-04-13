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Autobus brucia nel deposito di Castellanza, nessun ferito

Una volta domate le fiamme, gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza della carcassa del veicolo, completamente bruciato

Autobus in fiamme a Castellanza

Un autobus di linea è stato distrutto da un incendio nella mattinata di oggi, lunedì, 13 aprile a Castellanza. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ad altri mezzi parcheggiati nell’area.

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Incendio nel deposito autobus

L’allarme è scattato alle 8 in via per Olgiate, all’interno di un posteggio di autobus. Per cause ancora in fase di accertamento, un bus di linea ha preso fuoco mentre era fermo in attesa di entrare in servizio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa e un’autobotte. Le operazioni di spegnimento hanno permesso di contenere rapidamente il rogo, impedendo che coinvolgesse altri mezzi vicini.

Mezzo distrutto, nessun ferito

Una volta domate le fiamme, gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza della carcassa del veicolo, completamente bruciato. Non si registrano feriti: al momento dell’incendio il bus era vuoto e non ancora in servizio.

Accertamenti in corso

Restano da chiarire le cause che hanno innescato l’incendio. L’area è stata messa in sicurezza per consentire eventuali verifiche tecniche sul mezzo.

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Pubblicato il 13 Aprile 2026
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