Autostrada A8 Milano-Varese, chiusure notturne a Origgio ovest e Legnano
Le chiusure sono in programma martedì 21 aprile e giovedì 23 aprile in orario notturno
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, sulla stessa A8, o allo svincolo di Uboldo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso;
-dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita da Milano.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castellanza.
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