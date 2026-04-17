Varese News

Lombardia

Autostrada A8 Milano-Varese, chiusure notturne a Origgio ovest e Legnano

Le chiusure sono in programma martedì 21 aprile e giovedì 23 aprile in orario notturno

lavori autostrada notte

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, sulla stessa A8, o allo svincolo di Uboldo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso;

-dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castellanza.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 17 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.