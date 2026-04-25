Autostrade, chiusure notturne tra A8, Raccordo Fiera e Diramazione Gallarate-Gattico
Lavori di manutenzione, ispezioni tecniche e riqualificazione delle barriere antirumore comporteranno diverse limitazioni al traffico tra il 28 e il 30 aprile: ecco i dettagli e i percorsi alternativi consigliati
Tra le province di Milano e Varese si prospettano lavori sulla rete autostradale a causa di una serie di interventi programmati. Oltre alle consuete manutenzioni, sono previste importanti attività di ispezione e riqualificazione delle barriere antirumore che richiederanno la chiusura di diversi svincoli e tratti strategici.
Le restrizioni sulla A8 Milano-Varese
Il cuore dei disagi si concentrerà nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile, con provvedimenti che interesseranno la A8 su più fronti. Dalle ore 21:00 alle 5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico in direzione Milano. Per chi viaggia verso il capoluogo lombardo, l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Solbiate Arno: da qui il consiglio è di proseguire sulla SS341 verso Gallarate, imboccare la SS33 del Sempione e la SS336 della Malpensa, per poi rientrare in autostrada a Busto Arsizio.
Sempre nello stesso orario, per chi proviene da Varese, resterà interdetta l’immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho e Monza. In questo caso, l’itinerario alternativo suggerito prevede l’uscita a Cascina Merlata e il transito sulla viabilità ordinaria verso Pero e la SS33 del Sempione.
Svincolo di Mazzo di Rho e Raccordo Fiera (R37)
Sempre sul Raccordo R37, la manutenzione delle barriere antirumore imporrà la chiusura dello svincolo di Mazzo di Rho in entrata verso Monza. Per i veicoli leggeri sotto le 3,5 tonnellate è possibile utilizzare lo svincolo di Baranzate, mentre i mezzi pesanti dovranno entrare a Mazzo in direzione Rho, uscire a Pero e invertire la marcia per rientrare verso Monza.
Sono previste inoltre chiusure “a scaglioni” per i rami di immissione sulla A8 per chi proviene da Rho: i varchi saranno chiusi verso Milano e Varese dalle 21:00 alle 24:00 di martedì 28 aprile. Successivamente, dalla mezzanotte alle 5:00 di mercoledì, toccherà al ramo di immissione dalla R37 verso Milano per chi proviene da Monza; il consiglio è di anticipare l’uscita a Baranzate o sfruttare lo svincolo di Fiera Milano est-sud per effettuare l’inversione.
Manutenzione sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08)
Spostandoci sulla D08, i lavori riguarderanno principalmente la manutenzione delle essenze arboree, con chiusure totali del tratto tra Castelletto Ticino e Besnate.
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Notte tra il 28 e il 29 aprile (21:00-5:00): Chiusura in direzione A8 Milano-Varese. Saranno inaccessibili le stazioni di Castelletto Ticino (in entrata verso la A8) e Sesto Calende Vergiate. Chi è diretto verso Varese dovrà percorrere la SS33 del Sempione e rientrare a Gallarate, mentre per Milano l’ingresso consigliato è Busto Arsizio.
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Notte tra il 29 e il 30 aprile (21:00-5:00): Chiusura del tratto verso la A26. Interdette le entrate di Besnate e Sesto Calende Vergiate. Il traffico sarà deviato sulla SP26 e sulla SS33 con rientro a Castelletto Ticino.
Si ricorda infine che le aree di servizio “Verbano ovest” e “Verbano est” osserveranno turni di chiusura dalle 20:00 alle 5:00 nelle rispettive notti di cantiere. Si raccomanda la massima prudenza e di consultare i pannelli a messaggio variabile per aggiornamenti in tempo reale.
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