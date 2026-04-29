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Lavoro

Azienda di Bardello con oltre 50 anni di attività cerca operatore CNC Fresatrici

Azienda specializzata nella costruzione di stampi a iniezione, certificata ISO 9001:2015, cerca a Bardello un operatore CNC per fresatrici con esperienza, da inserire con contratto metalmeccanico

Annunci di lavoro

Onostampi Srl, azienda specializzata nella costruzione di stampi a iniezione, certificata ISO 9001:2015, con sede a Bardello (VA), è alla ricerca di una nuova figura da inserire nel proprio organico.

Posizione aperta
Operatore per macchine CNC – Fresatrici

Macchinari utilizzati

  • C.B. Ferrari + Elexa
  • Mikron + Heidenhain

Tipologia di lavorazioni

  • Lavorazioni su 3, 4 e 5 assi
  • Lavorazioni su acciai temprati (52/54 HRC)
  • Precisione centesimale

Requisiti minimi richiesti

  • Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo
  • Capacità di utilizzo della programmazione CAM
  • Contratto attivo

Inquadramento
Contratto metalmeccanico

Sede di lavoro
Bardello (VA)

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo email: info@onostampi.it.

Contatti

Onostampi Srl
Via Piave 49, Bardello
T: +390332748511
@: info@onostampi.it

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Pubblicato il 29 Aprile 2026
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