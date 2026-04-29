Azienda di Bardello con oltre 50 anni di attività cerca operatore CNC Fresatrici
Azienda specializzata nella costruzione di stampi a iniezione, certificata ISO 9001:2015, cerca a Bardello un operatore CNC per fresatrici con esperienza, da inserire con contratto metalmeccanico
Onostampi Srl, azienda specializzata nella costruzione di stampi a iniezione, certificata ISO 9001:2015, con sede a Bardello (VA), è alla ricerca di una nuova figura da inserire nel proprio organico.
Posizione aperta
Operatore per macchine CNC – Fresatrici
Macchinari utilizzati
- C.B. Ferrari + Elexa
- Mikron + Heidenhain
Tipologia di lavorazioni
- Lavorazioni su 3, 4 e 5 assi
- Lavorazioni su acciai temprati (52/54 HRC)
- Precisione centesimale
Requisiti minimi richiesti
- Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo
- Capacità di utilizzo della programmazione CAM
- Contratto attivo
Inquadramento
Contratto metalmeccanico
Sede di lavoro
Bardello (VA)
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo email: info@onostampi.it.
Contatti
Onostampi Srl
Via Piave 49, Bardello
T: +390332748511
@: info@onostampi.it
Sito
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