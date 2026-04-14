Aziende e giovani, alle Ville Ponti di Varese il laboratorio “Tutor Sapiens” sull’apprendistato di III livello

Il 29 aprile il Centro Congressi Ville Ponti di Varese ospiterà il workshop conclusivo di Tutor Sapiens, il percorso formativo dedicato a rafforzare il ruolo dei tutor aziendali e a promuovere l’apprendistato di III livello come leva strategica per le imprese.

L’iniziativa si rivolge a aziende, tutor dell’apprendistato, fondazioni Its Academy, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali e a tutti gli attori della filiera formativa interessati a migliorare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. L’obiettivo è offrire strumenti concreti e competenze per rendere più efficace e strutturato il percorso di crescita dei nuovi ingressi in azienda.

Durante la mattinata sarà possibile incontrare altre realtà locali, esperti del settore e i referenti della Camera di Commercio di Varese e della Provincia di Varese. Il workshop rappresenta un momento di confronto su opportunità e criticità legate all’apprendistato, con particolare attenzione agli aspetti economici e organizzativi.

Le attività formative del progetto sono state curate dal professor Andrea Lazzaroni su incarico della Camera di Commercio di Varese, con l’obiettivo di rendere il ruolo del tutor aziendale più consapevole ed efficace.

Uno dei momenti centrali dell’evento sarà l’area interattiva, dove verranno presentati e messi a disposizione i toolkit sviluppati durante il percorso Tutor Sapiens. Strumenti pensati per supportare i tutor nella progettazione delle competenze e nell’accompagnamento dei giovani all’interno delle aziende.

La giornata prenderà il via alle 9:30 con la registrazione dei partecipanti e il welcome coffee, seguiti dai saluti istituzionali alle 10:00. Alle 10:15 è previsto un approfondimento sui vantaggi economici e sulle complessità dell’apprendistato, mentre dalle 11:30 spazio all’area interattiva. La chiusura dei lavori è prevista per le 13:00.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscirzione compilando questo modulo.