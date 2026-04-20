Azione presenta i suoi candidati a Somma Lombardo: “Nessun riciclato, siamo l’alternativa pragmatica”

Due anni e mezzo di lavoro per arrivare pronti il giorno delle elezioni con una formazione definibile “immacolata”, ovvero dove «nessuna persona è riciclata (dalla politica, ndr.)». Nella biblioteca civica di Somma Lombardo Azione ha presentato ufficialmente la lista a sostegno del candidato sindaco Dario Pulli: una squadra di 16 candidati – per la maggior parte provenienti da un’area civica ma sotto il coordinamento di un partito, quello di Carlo Calenda – in corsa per fare «un ottimo risultato» in vista delle elezioni di maggio.

Insieme ai candidati le prime linee programmatiche della lista, illustrate alla presenza del segretario provinciale Franco Binaghi, si pongono come «un’alternativa pragmatica» lontana dalle «etichette ideologiche e concentrata esclusivamente sulla capacità amministrativa». Tra il pubblico, a testimoniare un clima di dialogo con gli altri schieramenti, sedevano in qualità di ospiti anche il candidato del centrosinistra Stefano Aliprandini, l’assessore Edoardo Piantanida e il coordinatore locale del Pd Xhuljano Banaj. In rappresentanza del centrodestra, invece, il leghista Matteo Zantomio.

Anche se «indipendenza» è stata una delle parole cardine della presentazione, anche in riferimento ai rumor sulle avance del centrodestra prima dell’accordo della coalizione su Pezzotta, il dialogo di Azione al momento sembra infatti essere più rivolto. Il segretario cittadino di Azione Andrea Vaccariello, candidato in lista come braccio destro di Pulli, ha ricordato come il percorso sia iniziato dopo l’allontanamento da Forza Italia. «Siamo qui per affermare un’idea chiara di città e di futuro» ha dichiarato il coordinatore, sottolineando che la «partecipazione dei cittadini» è il pilastro di un programma che promette «impegno e studio dei problemi».

La scelta di correre con un proprio candidato sindaco risponde appunto a una precisa strategia di indipendenza. “Pivot” nella creazione di questo nuovo progetto politico è Marcello Pedroni, che ha sottolineato come «presentarsi in autonomia non significhi fare la comparsa», ma garantire che i contenuti del programma siano portati avanti con forza. Pur restando aperti a futuri confronti, il movimento ha deciso di non compiere scelte di schieramento preventive. «Questa è una città che non si può governare da sola» ha poi precisato Pedroni, spiegando che la vicinanza dell’aeroporto di Malpensa, il Parco del Ticino e le reti viarie rendono necessario il legame con un partito nazionale per dialogare con i livelli istituzionali superiori.

I MACROTEMI DEL PROGRAMMA

Il piano d’azione per i primi cento giorni e per il futuro della città è stato invece delineato, nei suoi punti principali, da Massimo Pettinicchio, che ha raggruppato le proposte in cinque tematiche principali: assetto del territorio, infrastrutture, politiche giovanili, trasporti e decoro urbano, sicurezza e, in realtà come prima cosa, l’ascolto e «la riorganizzazione dell’ente, delle strutture e di coordinamento potenziando i settori carenti, le dotazioni strumentali e il personale».

Secondo Pettinicchio un’altra priorità assoluta viene data alla necessità di liberare il centro dal traffico pesante attraverso la realizzazione della «famigerata tangenziale». Il progetto prevede inoltre la creazione di un centro per i giovani con spazi di co-working e la rigenerazione urbana dell’area intorno alla Basilica di Sant’Agnese e al Castello Visconti di San Vito, con l’obiettivo di pedonalizzare il cuore storico della città.

L’ultima parola è spettata al candidato sindaco Pulli, che ha letto il proprio “manifesto” politico: «La lista non è soltanto un elenco di nomi. Da oggi per Azione inizia la fase del dialogo nelle strade e nei quartieri, con l’obiettivo di proporre una visione di Somma Lombardo che sappia innovare senza lasciare indietro nessuno».

LA LISTA

Andrea Vaccariello, Daniele Galati, Edlira Kovaci, Massimo Pettinicchio, Emanuela Oliboni, Maurizio Zamboni, Erik Agolli, Domenico Scotti, Maryacarmen Fuentes, Omar Pini Ferrari, Sveva Lorusso, Lyubov Shara, Christian Battello, Daniele Lupi, Mara Lupo Stanghelli, Gerta Bitri.