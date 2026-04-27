Azzate si tinge d’arancione: al Belvedere torna la magia della Festa Olandese

Il Belvedere di Azzate si prepara a cambiare pelle, abbandonando per un giorno i suoi colori abituali per immergersi nell’energia vibrante dell’arancione.

Domenica 3 maggio 2026, la piazza Antonio Ghiringhelli ospiterà la tredicesima edizione del Koningsdag, la festa nazionale olandese che trasforma il borgo varesino in un vivace angolo di Paesi Bassi. L’evento, ormai diventato una tradizione imperdibile per il territorio, nasce dalla sinergia tra la Pro Loco Azzate e l’Associazione Olandese per il Nord Italia (De Nederlandse Vereniging voor Noord-Italie), con il patrocinio del Comune e il supporto della Protezione Civile, dei Carabinieri in congedo e di una fitta rete di volontari.

Sebbene il “Giorno del Re” celebri ufficialmente la nascita di Re Guglielmo Alessandro il 27 aprile, la comunità di Azzate ha scelto di spostare leggermente la ricorrenza per motivi logistici, mantenendo però intatto lo spirito della “Oranjegekte”, la “magia” arancione che contagia chiunque decida di partecipare indossando un indumento del colore simbolo della casa reale dei Nassau.

La giornata prenderà il via alle ore 10.00 con l’allestimento del vrijmarkt, il caratteristico mercatino delle pulci gestito esclusivamente dai giovanissimi espositori provenienti da Azzate, dai Paesi Bassi e dal Belgio, che animerà la piazza fino alle 18.00.

Il programma si preannuncia denso di suggestioni sonore e intrattenimento. Dalle 11.00 alle 16.00 l’atmosfera sarà scaldata dai menestrelli olandesi e dalle note rock della It’s all in The Name Rock Coverband, con la promessa di una sorpresa “infuocata” che lascerà il pubblico a bocca aperta. Il pomeriggio proseguirà poi con i giochi tradizionali olandesi dedicati a grandi e piccini, per poi concludersi in festa dalle 16.45 fino alla chiusura con la musica disco di OXiiGEN.

Il viaggio culturale passerà inevitabilmente anche attraverso il palato. Gli stand gastronomici offriranno un vero e proprio itinerario tra i sapori dei Paesi Bassi, dalle polpettine di carne bitterballen agli hot-dog fritti frikandellen, senza dimenticare i dolci come le cialde stroopwafels, i biscotti gevulde koeken e le soffici crêpes poffertjes, il tutto accompagnato dall’immancabile birra Heineken. Non mancherà un tocco di tradizione locale con il classico panino con la salamella e le patatine fritte. La vera chicca gastronomica di quest’anno sarà però il gelato speciale allo Stroopwafel, un gusto unico in Italia creato dai mastri gelatai di Azzate appositamente per l’occasione e disponibile solo domenica in piazza.

Oltre al divertimento, il Koningsdag rappresenta da anni un momento di restituzione importante per la comunità locale. Grazie alla collaborazione con gli amici olandesi, nelle precedenti edizioni sono stati realizzati interventi tangibili come la fontanella “Il Tulipano” proprio in piazza Ghiringhelli, la scacchiera gigante in Villa Comunale e corsi di inglese per l’ultimo ciclo della scuola materna di Azzate e il sostegno per nuovi giochi per la materna.

Per chi volesse raggiungere l’evento, le indicazioni sui parcheggi sono disponibili al link dedicato https://goo.gl/psRMiT.