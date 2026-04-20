Badr Jaafari, il campione che corre dopo il lavoro: “Varese per me è casa”

Finisce di lavorare alle 19 al Foxtown di Mendrisio, torna a casa e alle 20.30 è al campo pronto per la seconda sessione di allenamento. Al buio, spesso al freddo. Sembra la routine di un runner amatoriale qualunque, ma Badr Jaafari è campione italiano di mezza maratona, vincitore all’esordio della Maratona di Firenze in 2h09’58” e secondo maratoneta italiano più veloce del 2025 dietro solo a Iliass Aouani.

Domenica 26 aprile il 27enne nato a Cittiglio il 15 aprile 1998 e cresciuto a Casalzuigno sarà al via della EcoRun Varese Half Marathon, nella città che sente sua. «Varese per me è casa, sono nato e cresciuto in nel varesotto e apprezzo il lavoro delle associazioni. È bello vedere ragazzi giovani che si cimentano», ha detto alla conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Il 2025 è stato il suo anno d’oro: prima il titolo italiano in mezza maratona a Cremona con un personale di 1h01’48”, poi la prima maglia azzurra agli Europei di corsa su strada, infine un debutto da sogno nella maratona a Firenze, e la vittoria con il tempo di 2h09’58”.

La particolarità di Jaafari è che la corsa non è il suo lavoro: è un semiprofessionista che fa i tempi dei professionisti. Un equilibrio difficile, ma non impossibile. «Il cronometro, le medaglie sono l’aspetto sportivo, ma vedere le associazioni, dalle scuole alla città, il volontariato in azione, questa proiezione qua, questo è il vero», ha detto Jaafari presentandosi alla conferenza stampa.

Parole che raccontano un atleta che non ha perso di vista il senso dello sport, nonostante i risultati che lo stanno portando sempre più in alto nelle gerarchie del fondo italiano. «Segnatevi il nome – ha commentato il presidente di Ecorun Giuseppe Micalizzi – Quest’anno parteciperà all’Ecorun, ma potremmo vederlo alle prossime olimpiadi».