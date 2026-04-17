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Bambini e device digitali: ad Angera un incontro di informazione e prevenzione per famiglie e docenti

Una serata di approfondimento dedicata all’impatto della tecnologia nella crescita dei più giovani. Intervengono un pediatra e uno psicologo per offrire strumenti e consapevolezza

Generico 2018
Incontri

21 Aprile 2026

Ad Angera si parla di tecnologia e infanzia. Martedì 21 aprile, alle 20:30, la Sala Consiliare del Comune (Piazza Garibaldi 14) ospita un incontro aperto a genitori e docenti dedicato all’uso precoce dei device digitali e alle sue implicazioni nello sviluppo di bambini e bambine.

L’iniziativa, promossa dall’Istituto comprensivo di Angera con il patrocinio del Comune, vuole informare e stimolare la riflessione sull’uso consapevole della tecnologia, soprattutto quando smartphone e tablet entrano sempre prima nella quotidianità dei più piccoli.

A guidare la serata saranno due professionisti: il medico pediatra Vittorio Vezzetti e lo psicologo Simone Butera. I loro interventi offriranno una lettura sui rischi legati ai dispositivi digitali e alcuni consigli pratici per prevenirli

Nel dettaglio, si parlerà dell’impatto dei dispositivi digitali sull’immaturità cerebrale, della relazione con disturbi e patologie come Adhd, Dop e Dsa, della prevenzione primaria e dell’inclusione scolastica, ma anche di come costruire maggiore consapevolezza e adottare strategie educative efficaci.

Organizzato da

17 Aprile 2026
Redazione VareseNews
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