Bambini e volontari per l’ambiente, a Vergiate la lotta contro i rifiuti abbandonati

I cittadini di Vergiate si sono mobilitati per l’ambiente domenica 12 aprile in occasione della Giornata del verde pulito promossa da Regione Lombardia: una mattinata di volontariato che ha coinvolto piccoli e grandi nella lotta ai rifiuti abbandonati.

Il ritrovo è stato alle 9:00 in Piazza Baj, da dove gruppi di volontari di tutte le età si sono distribuiti nelle diverse zone del paese. Bambini e bambine delle scuole primarie, insieme ai giovani consiglieri del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (Ccrr), affiancati da genitori e insegnanti, hanno lavorato alla pulizia del paese e alla sistemazione del giardino della scuola secondaria “Don Milani”.

Contemporaneamente, volontari del Parco del Ticino – Val Grande e ragazzi più grandi si sono dedicati alla pulizia di alcune aree sensibili, tra cui via Garibaldi, via San Rocco e la zona della Garzonera. Anche i Lupetti scout di Somma Lombardo hanno dato una mano, impegnati nella sistemazione dell’area della stazione.

La giornata è stata possibile grazie alla collaborazione tra diverse realtà del territorio, riunite nel tavolo Vergiate per l’ambiente. «Vedere – commentano gli organizzatori – così tanti giovani e giovanissimi impegnarsi attivamente insieme ai loro genitori è il segnale più bello: la cura del nostro territorio parte da oggi e dai loro piccoli, grandi gesti».